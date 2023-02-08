Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

Неназвані приватні інвестори з Катару готуються зробити щедру пропозицію щодо купівлі "Манчестер Юнайтед", одного з найтитулованіших футбольних клубів Англії, пише Daily Mail з посиланням на джерела.

За словами джерел, інвестори впевнені, що розмір їхньої пропозиції виведе з гри всіх інших конкурентів. Публічний інтерес до купівлі "червоних дияволів" раніше висловив Джим Реткліфф, найбагатша людина Великої Британії та давній шанувальник команди.

На цих повідомленнях папери Manchester United на попередніх торгах у Нью-Йорку підскочили у ціні на 12,7%.

Ринкова капіталізація клубу становить близько $3,5 млрд. При цьому раніше повідомлялося, що нинішні власники команди, американські бізнесмени брати Глейзери, розраховують отримати близько 6 млрд фунтів ($7,3 млрд).

Бізнесменам із Катару вже належить один відомий європейський футбольний клуб – компанія Qatar Sports Investments у 2011 році придбала французький "Парі Сен-Жермен". За правилами УЄФА, команди, які грають одна проти одної, не можуть належати одному власнику, а "Манчестер" регулярно зустрічається з "ПСЖ" в єврокубках. Відповідно, на купівлю англійського клубу претендують інші інвестори.

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" перебуває на третьому місці в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги. Команда також вийшла у стадію плей-оф Ліги Європи, де наступного тижня зіграє проти "Барселони".