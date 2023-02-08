Спорт

16:32 08.02.2023

Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

1 хв читати
Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на 13% на чутках про інтерес катарських інвесторів

Неназвані приватні інвестори з Катару готуються зробити щедру пропозицію щодо купівлі "Манчестер Юнайтед", одного з найтитулованіших футбольних клубів Англії, пише Daily Mail з посиланням на джерела.

За словами джерел, інвестори впевнені, що розмір їхньої пропозиції виведе з гри всіх інших конкурентів. Публічний інтерес до купівлі "червоних дияволів" раніше висловив Джим Реткліфф, найбагатша людина Великої Британії та давній шанувальник команди.

На цих повідомленнях папери Manchester United на попередніх торгах у Нью-Йорку підскочили у ціні на 12,7%.

Ринкова капіталізація клубу становить близько $3,5 млрд. При цьому раніше повідомлялося, що нинішні власники команди, американські бізнесмени брати Глейзери, розраховують отримати близько 6 млрд фунтів ($7,3 млрд).

Бізнесменам із Катару вже належить один відомий європейський футбольний клуб – компанія Qatar Sports Investments у 2011 році придбала французький "Парі Сен-Жермен". За правилами УЄФА, команди, які грають одна проти одної, не можуть належати одному власнику, а "Манчестер" регулярно зустрічається з "ПСЖ" в єврокубках. Відповідно, на купівлю англійського клубу претендують інші інвестори.

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" перебуває на третьому місці в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги. Команда також вийшла у стадію плей-оф Ліги Європи, де наступного тижня зіграє проти "Барселони".

Теги: #футбол #манчестер_юнайтед

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 24.01.2023
УЄФА не планує допуску збірних і клубів РФ до міжнародних ігор - ЗМІ

УЄФА не планує допуску збірних і клубів РФ до міжнародних ігор - ЗМІ

20:39 17.01.2023
Київське "Динамо" продало Циганкова в іспанську "Жирону"

Київське "Динамо" продало Циганкова в іспанську "Жирону"

19:56 09.01.2023
Марсельський "Олімпік" орендував у "Аталанти" гравця збірної України Малиновського

Марсельський "Олімпік" орендував у "Аталанти" гравця збірної України Малиновського

09:50 22.12.2022
Підтримуй розвиток дитячого футболу в Україні разом з Епіцентром та Visa

Підтримуй розвиток дитячого футболу в Україні разом з Епіцентром та Visa

12:16 19.12.2022
У Франції затримали понад 200 осіб під час заворушень після фіналу ЧС із футболу

У Франції затримали понад 200 осіб під час заворушень після фіналу ЧС із футболу

09:30 19.12.2022
Трюдо привітав Аргентину з перемогою в ЧС-2022 й анонсував ЧС-2026

Трюдо привітав Аргентину з перемогою в ЧС-2022 й анонсував ЧС-2026

19:49 18.12.2022
Кулеба: Відмова ФІФА показати заклик Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою"

Кулеба: Відмова ФІФА показати заклик Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою"

13:33 18.12.2022
Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликає відновити мир в Україні

Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликає відновити мир в Україні

07:08 17.12.2022
У Франції задіяно 14 тис. поліцейських і жандармів для гарантування безпеки в день фіналу ЧС з футболу

У Франції задіяно 14 тис. поліцейських і жандармів для гарантування безпеки в день фіналу ЧС з футболу

07:03 11.12.2022
Уболівальники марокканської збірної з футболу влаштували сутички з поліцією у Брюсселі після перемоги команди над Португалією

Уболівальники марокканської збірної з футболу влаштували сутички з поліцією у Брюсселі після перемоги команди над Португалією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

УЄФА не планує допуску збірних і клубів РФ до міжнародних ігор - ЗМІ

Київське "Динамо" продало Циганкова в іспанську "Жирону"

ОСТАННЄ

Рішення про бойкотування Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, - Гутцайт

Шмигаль про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду: жодної нейтральності не може бути, доки триває війна

ВР закликала заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, зокрема і в Олімпійських іграх

МОК: Говорити про допуск росіян до Олімпіади-2024 у будь-якому статусі передчасно

МОК не проситиме міжнародні федерації додатково кваліфікувати на ОІ росіян та білорусів, які вже пропустили відбір до Парижа-2024

Уряд Великої Британії, як очікується, протягом кількох тижнів отримає дозвіл на передання Україні коштів від продажу клубу "Челсі"

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

МОК розгляне можливість виступу спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил

Казань позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА