Катарський шейх поліпшив пропозицію щодо купівлі "Манчестер Юнайтед"

Шейх Джасім бін Хамад Аль-Тані, голова правління Qatar Islamic Bank і син колишнього прем'єр-міністра Катару, поліпшив пропозицію щодо купівлі англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", повідомляє MarketWatch.

Аль-Тані, як і раніше, претендує на 100% акцій "Манчестер Юнайтед". ЗМІ раніше повідомляли, що він оцінює клуб у більш ніж 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,2 млрд), а власники команди - американська родина Глейзерів - хочуть отримати 6 млрд фунтів.

Заявки на купівлю "Манчестер Юнайтед" також подавали голова хімічної компанії Ineos Джим Реткліфф і фінський підприємець Томас Зілліакус.

За даними BBC, Реткліфф планував купити 69% акцій, але тепер готовий придбати трохи більше ніж 50%, щоб нинішні власники зберегли деякий вплив на справи клубу.

Терміни ухвалення родиною Глейзерів рішення про майбутнє команди незрозумілі, уточнює агентство.

Котирування акцій компанії Manchester United, що управляє клубом, на додаткових торгах у Нью-Йорку у вівторок підскочили на 4,9%. За останні 12 місяців її капіталізація підвищилася майже на 46%, до $3,11 млрд.