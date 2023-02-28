Спорт

14:51 28.02.2023

В.о. головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня

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В.о. головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України, повідомляє УАФ.

"Угода з Русланом Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ", - ідеться в повідомленні УАФ на офіційному сайті у вівторок.

Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори із Сергієм Ребровим щодо призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Ротань Руслан, 1981 р. н., заслужений майстер спорту. Фіналіст Ліги Європи (2015), чемпіон України (2007), володар Кубка України (2006, 2007), Суперкубка України (2006, 2007), чвертьфіналіст чемпіонату світу (2006).

Працював асистентом головного тренера "Олімпік" (Донецьк), головним тренером молодіжної збірної України, з 21 грудня 2022 року - головний тренер ФК "Олександрія".

Джерело: https://uaf.ua/article/47620

Теги: #футбол #ротань #уаф

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