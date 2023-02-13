Зеленський на "Супербоулі-2023" звернувся до американців із закликом підтримувати Україну - Маркарова

Президент України Володимир Зеленський під час фінального матчу Національної футбольної ліги США "Супербоул-2023", який відбувався у ніч із 12 на 13 лютого (за Києвом) у Глендейлі (штат Арізона), звернувся за допомогою онлайн-зв'язку до американців із закликом підтримувати Україну, повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Учора вперше на одній із найважливіших та найпопулярніших для американців подій прозвучали слова нашого президента Володимира Зеленського із закликом до американців підтримувати нашу справедливу боротьбу", - написала Маркарова у своєму фейсбуці.

Також, за її словами, під час матчу було відзначено українських гравців.

"Були відзначені українські герої - гравці ULAF - Української ліги американського футболу, які захищають нашу країну. Одразу після відео зі зверненням президента на поле запросили представників ULAF Юрія Гундича, Романа Бугуславського, Дениса Полубінського, Афлі Вільямса", - додала вона.

Маркарова наголосила, що такі вшанування та пряма комунікація Зеленського з американцями зближують народи, посилюють підтримку України та наближають спільну перемогу!

Як, у свою чергу, повідомив у твіттері американський астронавт Скотт Келлі, який був присутній на матчі, на екрані стадіону також з'явилося зображення на підтримку українських гравців в американський футбол у вигляді українки, що тримає в руках національний прапор і автомат та стоїть на броні на тлі собору Софії Київської. На фото була присутня фотограф із Києва Владислава Саранчук.

Як повідомлялося, переможцем 57-го в історії "Супербоулу" став "Канзас-Сіті", який переміг у матчі над "Філадельфією Іглс" із рахунком 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).