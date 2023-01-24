УЄФА не планує допуску збірних і клубів РФ до міжнародних ігор - ЗМІ

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на найближчому засіданні виконкому залишить у силі санкції щодо російського футболу, повідомив у вівторок британський телеканал Sky News.

Згідно з повідомленням, керівники УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) незабаром мають обговорити ситуацію, однак у союзі не бачать шансів на повернення російських збірних та клубів на міжнародну арену, доки триває розв'язана Росією повномасштабна війна проти України.

Міжнародний олімпійський комітет у лютому 2022 року рекомендував спортивним федераціям усунути росіян та білорусів від змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Більшість федерацій, включно з ФІФА та УЄФА, дотримувалися рекомендації МОК.

Збірну Росії позбавили можливості брати участь у стикових матчах за право грати на ЧС-2022 з футболу, не допустили до жеребкування відбірного турніру Євро-2024. Крім того, російські клуби відсторонені від участі у єврокубках. Фінал Ліги чемпіонів-2021/22, що мав відбутися у Петербурзі, перенесли до Парижа.

За інформацією Sky News, Казань втратить право прийняти у 2023 році матч за Суперкубок УЄФА - між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

У грудні минулого року РФС планував, але так і не ухвалив рішення про вихід з УЄФА і перехід до Азіатської футбольної конфедерації. За словами глави РФС Олександра Дюкова, було вирішено створити робочу групу за участю представників УЄФА.