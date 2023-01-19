Понад 200 спортсменів, тренерів і працівників закладів фізкультури та спорту загинули з початку повномасштабної війни

Понад 200 спортсменів, тренерів і працівників закладів фізичної культури та спорту загинули з початку повномасштабної війни, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Життя 12 досвідчених і зовсім юних членів нашої спортивної родини обірвалися від ворожих ракет і куль із початку 2023 року. Понад 200 Янголів спорту – з початку війни", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на слова Гутцайта.

Як повідомлялося раніше, в Україні через військову агресію РФ уже постраждали 320 спортивних об'єктів, 87 із них – зруйновані повністю або знищені частково, розмір втрат перевищує 250 млн доларів.