Кабмін допустив Федерацію водного поло до експерименту щодо залучення національних федерацій до організації спортивних заходів

Кабінет Міністрів допустив Федерацію водного поло до експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних федерацій до організації та проведення спортивних заходів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, допущено Федерацію водного поло України до участі в проведенні експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації та проведення спортивних заходів.