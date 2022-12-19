Трюдо привітав Аргентину з перемогою в ЧС-2022 й анонсував ЧС-2026

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Аргентину з перемогою в Чемпіонаті світу-2022 й анонсував його проведення у 2026 році у Канаді, США та Мексиці.

"Вітаю, Аргентино! Чемпіонат світу 2022 року добіг кінця, але давайте не хвилюватимемося - Чемпіонат світу відбудеться в Канаді, США та Мексиці у 2026 році", - написав він у мікроблозі "Твіттер".

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість провести турнір разом із нашими північноамериканськими друзями!" - зазначив Трюдо.