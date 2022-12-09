Хорватія перемогла Бразилію за пенальті та вийшла до півфіналу ЧС з футболу

Футболісти збірної Хорватії обіграли суперників із Бразилії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Основний час зустрічі в Ер-Раяні завершився з рахунком 0:0.

У додатковий час команди також не визначили переможця - 1:1. За Бразилію забив Неймар (105 хвилина). У складі Хорватії відзначився Бруно Петковіч (117).

У серії пенальті точнішими були гравці з Хорватії - 4:2.

У півфіналі вони зустрінуться з переможцем матчу між Нідерландами та Аргентиною, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Хорватія била післяматчеві пенальті у другому матчі поспіль: зустріч 1/8 фіналу проти Японії завершилася серією 11-метрових ударів. Бразилія у першому матчі плей-оф обіграла Південну Корею (4:1).

Чемпіонат світу-2022 відбувається у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.