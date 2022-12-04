Спорт

19:18 04.12.2022

Франція обіграла Польщу і увійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу

1 хв читати
Франція обіграла Польщу і увійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу

Збірна Франції з футболу перемогла суперників із Польщі у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Результат гри у Досі – 3:1. Перемогу французам приніс дубль Кіліана Мбаппе (74-та і 90-та хвилини), ще один гол забив Олів'є Жиру (44-та хвилина).

На 90+6-й хвилині воротар збірної Франції Уго Льоріс упіймав м'яч після пенальті у виконанні поляка Роберта Левандовськи, проте арбітр призначив повторний удар - з другої спроби Левандовськи був влучний.

Жиру забив 52-й гол за збірну і став найкращим бомбардиром в історії команди Франції, випередивши за цим показником Тьєрі Анрі. Для оновлення рекорду Жиру знадобилося 117 матчів, Анрі провів за збірну 123 гри.

В активі Мбаппе п'ять м'ячів на турнірі він одноосібно очолив бомардирський залік.

Французи, що є чинними чемпіонами світу, вийшли до плей-оф, посівши перше місце у групі D. Польща отримала путівку до 1/8 фіналу завдяки другому місці у групі C.

У чвертьфіналі на збірну Франції чекає зустріч із переможцем матчу Англія - Сенегал, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

 

 

Теги: #футбол #матч #катар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 02.12.2022
Німеччина вилетіла з чемпіонату світу з футболу, Іспанія та Японія вийшли у плей-оф

Німеччина вилетіла з чемпіонату світу з футболу, Іспанія та Японія вийшли у плей-оф

20:07 26.11.2022
Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

09:51 23.11.2022
Власники "Манчестер Юнайтед" розглядають можливість продажу клубу

Власники "Манчестер Юнайтед" розглядають можливість продажу клубу

06:47 20.11.2022
У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

22:13 18.11.2022
У Катар прибувають уболівальники напередодні старту ЧС з футболу: в країні очікують понад 1 млн іноземних гостей

У Катар прибувають уболівальники напередодні старту ЧС з футболу: в країні очікують понад 1 млн іноземних гостей

22:06 21.10.2022
Дивись матч "Челсі" - "МЮ" безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League!

Дивись матч "Челсі" - "МЮ" безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League!

12:59 16.10.2022
"Шахтар" - "Динамо": українське Класичне без інтриг

"Шахтар" - "Динамо": українське Класичне без інтриг

10:05 13.10.2022
Футбол заради перемоги. PIN-UP UKRAINE підтримала благодійний матч в Одесі

Футбол заради перемоги. PIN-UP UKRAINE підтримала благодійний матч в Одесі

12:02 07.10.2022
Прем'єри України, Іспанії та Португалії обговорили спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Прем'єри України, Іспанії та Португалії обговорили спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

19:43 05.10.2022
Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Глава Федерації хокею України також подав заяву про виключення з НОК та пропонує перевибори

Беленюк просить виключити його зі складу членів НОК

У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

Виконком НОК прийняв відставку Суркіса, Шуфрича та Кожем'якіна

ОСТАННЄ

Стан Пеле погіршився, організм більше не реагує на хіміотерапію - ЗМІ

Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу - ЗМІ

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Глава Федерації хокею України також подав заяву про виключення з НОК та пропонує перевибори

Беленюк просить виключити його зі складу членів НОК

Українська національна команда військовослужбовців і ветеранів візьме участь в Invictus Games у Дюссельдорфі в 2023 р.

Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

Виконком НОК прийняв відставку Суркіса, Шуфрича та Кожем'якіна

Суркіс та Шуфрич залишать склад НОК - заява комітету

Футболіст і тренер Шевченко залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА