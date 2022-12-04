Франція обіграла Польщу і увійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу

Збірна Франції з футболу перемогла суперників із Польщі у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Результат гри у Досі – 3:1. Перемогу французам приніс дубль Кіліана Мбаппе (74-та і 90-та хвилини), ще один гол забив Олів'є Жиру (44-та хвилина).

На 90+6-й хвилині воротар збірної Франції Уго Льоріс упіймав м'яч після пенальті у виконанні поляка Роберта Левандовськи, проте арбітр призначив повторний удар - з другої спроби Левандовськи був влучний.

Жиру забив 52-й гол за збірну і став найкращим бомбардиром в історії команди Франції, випередивши за цим показником Тьєрі Анрі. Для оновлення рекорду Жиру знадобилося 117 матчів, Анрі провів за збірну 123 гри.

В активі Мбаппе п'ять м'ячів на турнірі він одноосібно очолив бомардирський залік.

Французи, що є чинними чемпіонами світу, вийшли до плей-оф, посівши перше місце у групі D. Польща отримала путівку до 1/8 фіналу завдяки другому місці у групі C.

У чвертьфіналі на збірну Франції чекає зустріч із переможцем матчу Англія - Сенегал, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.