Спорт

22:13 18.11.2022

У Катар прибувають уболівальники напередодні старту ЧС з футболу: в країні очікують понад 1 млн іноземних гостей

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У Катар прибувають уболівальники напередодні старту ЧС з футболу: в країні очікують понад 1 млн іноземних гостей

Групи вболівальників із різних країн світу прибувають до Катару, де в неділю розпочнеться чемпіонат світу з футболу, повідомляють близькосхідні ЗМІ.

Фанати збираються на вулицях Дохи, співають пісні, танцюють і готуються до старту турніру. Уболівальники традиційно одягаються у кольори своїх команд: містом уже прогулюються, зокрема, нідерландські вболівальники у яскравих помаранчевих джерсі, а також велика кількість мексиканських уболівальників у сомбреро та бразильців у жовтих футболках і з національними прапорами.

Очікується, що Катар за час турніру прийме 1,2 млн фанів.

Раніше у п'ятницю, за 48 годин до старту турніру, у Міжнародній федерації футболу (ФІФА) заявили, що після обговорень з владою Катару вирішили не продавати алкогольні напої на восьми футбольних стадіонах, на яких пройдуть матчі чемпіонату світу 2022 року. При цьому дозволено продавати алкогольні напої на заходах у рамках Фанатського фестивалю, в інших місцях для фанатів та у ліцензованих місцях. На стадіонах доступним залишиться безалкогольне пиво Budweiser.

Budweiser є одним із головних спонсорів ФІФА, а тому лише пиво цієї марки може продаватися на чемпіонатах світу з футболу. Західні ЗМІ повідомляють, що спонсорська підтримка Budweiser становить $75 млн.

Західні ЗМІ зазначають, що ця компанія працює над угодою про те, щоб перетворити один із люксових готелів у центрі Дохи на свій тематичний парк, де пляшка пива продаватиметься як мінімум за $15.

Тим часом у країні злетів продаж популярного в Катарі напою "Карак" - пряного чаю з молоком і спеціями. Його ціна становить менше ніж $0,30.

Спочатку влада Катару дозволила продаж алкоголю поруч зі стадіонами, проте попросила зробити пункти продажу не сильно помітними.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 20 листопада по 18 грудня у Катарі. Вперше в історії турнір відбудеться на Близькому Сході.

Перший матч відбудеться в неділю. На поле вийдуть футболісти Катару, який приймає ЧС з футболу, та Еквадору.

В Україні всі матчі будуть доступними для перегляду на платформах Суспільного. Транслюватиме матчі чемпіонату світу сайт Суспільне Спорт (тут будуть прямі трансляції, записи матчів та хайлайти), місцеві телеканали Суспільного (прямі трансляції та відкладені покази), а також Радіо Промінь (радіотрансляції поєдинків).

Теги: #футбол #чс #катар

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