Інформацію про 84 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" вже опубліковано інформацію про 84 загиблих на війні спортсменів.

Станом на 8 серпня на ресурсі було опубліковано інформацію про 77 українських спортсменів, які за різних обставин загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Надалі сайт поповнився інформацією про загибель іще семи українських спортсменів, це бійці джіу-джитсу Євген Ролдугін та Анатолій Розвадовський, футболіст Дмитро Фіалка, боєць самбо Вадим Зеленюк, боксер Володимир Торогой, футболісти Юрій Царик і Дмитро Півень.

Як повідомлялося, на початку травня в Україні запустили сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменів. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.