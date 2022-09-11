Дарійо Срна звернувся до боснійців із проханням не допустити футбольного матчу з РФ

Спортивний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) та багаторічний капітан збірної Хорватії з футболу Дарійо Срна висловився щодо анонсу товариського матчу з футболу між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, повідомляє боснійське видання Klix.

Журналісти зазначають, що топменеджер "Шахтаря" висловив свою любов до боснійців у соцмережах та написав: "Я вірю в тебе, Боснія і Герцеговина". У такий спосіб Срна звернувся до боснійців, щоб ті не допустили проведення зазначеного матчу.

Срна повідомив, що сподівається на якнайшвидше скасування матчу, бо такої самої думки дотримується більша частина громадськості в Боснії і Герцеговині.