Спорт

13:26 11.09.2022

Дарійо Срна звернувся до боснійців із проханням не допустити футбольного матчу з РФ

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Дарійо Срна звернувся до боснійців із проханням не допустити футбольного матчу з РФ

Спортивний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) та багаторічний капітан збірної Хорватії з футболу Дарійо Срна висловився щодо анонсу товариського матчу з футболу між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, повідомляє боснійське видання Klix.

Журналісти зазначають, що топменеджер "Шахтаря" висловив свою любов до боснійців у соцмережах та написав: "Я вірю в тебе, Боснія і Герцеговина". У такий спосіб Срна звернувся до боснійців, щоб ті не допустили проведення зазначеного матчу.

Срна повідомив, що сподівається на якнайшвидше скасування матчу, бо такої самої думки дотримується більша частина громадськості в Боснії і Герцеговині.

Теги: #рф #матч #срна #боснія_і_герцеговина

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