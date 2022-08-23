На відкритті чемпіонату України з футболу піднімуть прапор, який уболівальник виніс на поле у 1976 році

На відкритті чемпіонату України з футболу буде піднято прапор, з яким український уболівальник вибіг на поле під час півфінального матчу на Олімпіаді 1976 року.

"Український прапор був на Олімпіаді 1976 року в Монреалі, під час півфінального матчу між збірними СРСР і НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці з синьо-жовтим прапором", - сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на церемонії підняття Державного прапора України у вівторок.

"Він завжди мріяв привезти цей прапор в Україну. І сьогодні, нарешті, це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято на відкритті чемпіонату України з футболу", - сказав президент.