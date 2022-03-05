Спорт

08:16 05.03.2022

ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

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Київ. 5 березня. ІНТЕРФАКС–УКРАЇНА –Польський футбольний союз (PZPN) не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу щодо півфінального матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між РФ та Польщею, повідомив пресаташе PZPN Якуб Квятковський.

"ФІФА досі не ухвалила рішення про матч плей-оф Росія - Польща. Ми не отримували жодних документів міжнародної федерації з цього приводу. Вся інформація, яка з'являється на цю тему в ЗМІ, це суто домисли", - написав Квятковський у своєму Twitter.

Як повідомлялося, 28 лютого через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганнях під своєю егідою.

За інформацією низки польських ЗМІ, ФІФА не шукатиме заміни для збірної Росії у стикових матчах відбору на Чемпіонат світу – 2022 у Катарі та Польща автоматично вийде у фінальний стиковий матч, де зіграє з переможцем пари Швеція – Чехія.

Джерело: https://twitter.com/KwiatkowskiKuba

Теги: #футбол #польща #росія
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