ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

Київ. 5 березня. ІНТЕРФАКС–УКРАЇНА –Польський футбольний союз (PZPN) не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу щодо півфінального матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між РФ та Польщею, повідомив пресаташе PZPN Якуб Квятковський.

"ФІФА досі не ухвалила рішення про матч плей-оф Росія - Польща. Ми не отримували жодних документів міжнародної федерації з цього приводу. Вся інформація, яка з'являється на цю тему в ЗМІ, це суто домисли", - написав Квятковський у своєму Twitter.

Як повідомлялося, 28 лютого через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганнях під своєю егідою.

За інформацією низки польських ЗМІ, ФІФА не шукатиме заміни для збірної Росії у стикових матчах відбору на Чемпіонат світу – 2022 у Катарі та Польща автоматично вийде у фінальний стиковий матч, де зіграє з переможцем пари Швеція – Чехія.

Джерело: https://twitter.com/KwiatkowskiKuba