УЄФА припиняє співпрацю з "Газпромом"

Спілка європейських футбольних асоціацій ухвалила рішення припинити співпрацю з російською компанією "Газпром", повідомляє пресслужба УЄФА.

"Сьогодні УЄФА ухвалив рішення про припинення співпраці з "Газпромом" у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі чинні угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", - наголошується у повідомленні спілки.

Раніше від співпраці із російською компанією відмовився німецький клуб "Шальке".