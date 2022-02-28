Спорт

20:35 28.02.2022

УЄФА припиняє співпрацю з "Газпромом"

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УЄФА припиняє співпрацю з "Газпромом"

Спілка європейських футбольних асоціацій ухвалила рішення припинити співпрацю з російською компанією "Газпром", повідомляє пресслужба УЄФА.

"Сьогодні УЄФА ухвалив рішення про припинення співпраці з "Газпромом" у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі чинні угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", - наголошується у повідомленні спілки.

Раніше від співпраці із російською компанією відмовився німецький клуб "Шальке".

Теги: #газпром #уєфа
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