Франція не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Влада Франції, як і обіцяла, не приєдналася до низки західних країн, які оголосили дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні, заявив у неділю французький держсекретар у європейських справах Клеман Бон.

"На Іграх буде присутньою міністр-делегат спорту Роксана Марасиняну. Ймовірно, її не буде на церемонії відкриття, проте вона приїде підтримати наших спортсменів під час Олімпіади", - заявив він в ефірі радіостанції RTL.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає безглуздою ідею дипломатичного бойкоту Олімпіади, яка стартує у Пекіні 4 лютого. Такий бойкот вирішили проводити США та ще кілька країн, щоб висловити протест проти ситуації з правами людини у Китаї. Дипломатичний бойкот означає, що країна не спрямовує на Ігри урядову делегацію. При цьому спортсмени у змаганнях беруть участь.