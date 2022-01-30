Спорт

19:14 30.01.2022

Франція не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

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Франція не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Влада Франції, як і обіцяла, не приєдналася до низки західних країн, які оголосили дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні, заявив у неділю французький держсекретар у європейських справах Клеман Бон.

"На Іграх буде присутньою міністр-делегат спорту Роксана Марасиняну. Ймовірно, її не буде на церемонії відкриття, проте вона приїде підтримати наших спортсменів під час Олімпіади", - заявив він в ефірі радіостанції RTL.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає безглуздою ідею дипломатичного бойкоту Олімпіади, яка стартує у Пекіні 4 лютого. Такий бойкот вирішили проводити США та ще кілька країн, щоб висловити протест проти ситуації з правами людини у Китаї. Дипломатичний бойкот означає, що країна не спрямовує на Ігри урядову делегацію. При цьому спортсмени у змаганнях беруть участь.

 

 

Теги: #франція #міністр #китай #олімпіада
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