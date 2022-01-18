Спорт

17:26 18.01.2022

Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Зеленського – заступник керівника Офісу президента

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Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Зеленського – заступник керівника Офісу президента

Україна зробить усе, щоб бути готовою до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) на найвищому рівні у разі отримання такого права, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента України "Велике будівництво". І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни будівництва об'єктів. Окрім того, для реалізації цих проєктів ми маємо чудову взаємодію центральної та місцевої влади", – зазначив Тимошенко під час зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

Тимошенко також нагадав, що наприкінці вересня 2021 року президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем, під час яких він запевнив, що Україна виконає всі вимоги щодо проведення Євробаскету-2025.

Він розповів представникам ФІБА про плани будівництва у Києві багатофункціональної спортивної арени на 15 тис. 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру, та відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025. Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу планується створити велику паркову зону.

Крім того, комісія ФІБА Європа 17 січня відвідала Львів, де ознайомилася з проєктом будівництва багатофункціональної арени на 10 тис. глядацьких місць. Цей майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова пізніше листопада 2024 року.

"При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" ми завершуємо раніше встановлених термінів", – наголосив Тимошенко.

За його словами, окрім цих арен, будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, іще у декількох українських містах.

Керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич зазначив, що для них дуже важливо спостерігати таку потужну підтримку заявки на проведення Євробаскету на рівні керівництва української держави та побачити чіткі конкретні плани. Він відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації центральної та місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

"Зазвичай такі питання більше непокоять місцеву владу. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", – сказав Мандич.

Генеральний директор FIBA Europe Properties Моніка Пухнер наголосила на важливості того, що в Україні триває масштабний розвиток спортивної інфраструктури, і це відбувається не лише заради Євробаскету.

Теги: #тимошенко #євробаскет #велике_будівництво
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