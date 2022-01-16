Спорт

12:40 16.01.2022

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

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Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Український футболіст і тренер Андрій Шевченко може найближчим часом очолити збірну Польщі, сторони вже почали переговори.

"Польський футбольний союз зацікавився Андрієм Шевченком як новим тренером національної збірної. Тривають переговори", - написав спортивний журналіст Ніколо Скіру в Twitter.

Раніше італійський футбольний клуб "Дженоа" повідомив про відставку екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка (контракт було підписано в листопаді 2021 року).

Після цього президент України Володимир Зеленський запросив Шевченка працювати в Україні.

Теги: #шевченко #футбол
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