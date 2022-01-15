Спорт

14:48 15.01.2022

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

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Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Італійський футбольний клуб "Дженоа" повідомив про відставку екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка.

"Футбольний клуб "Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує тренерові та його співробітникам за напружену роботу, яку вони виконали в останні місяці", - повідомляє пресслужба клубу.

Технічне керівництво командою буде тимчасово покладено на Абдулая Конко, якому допомагатиме Роберто Мургіта.

Як повідомлялося, Шевченко очолив клуб італійської серії А "Дженоа" в листопаді 2021 року. Контракт було підписано до 30 червня 2024 року.

Теги: #шевченко #італія #футбол
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