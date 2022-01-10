Спорт

17:52 10.01.2022

Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

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Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

Передолімпійський етап кубка світу з лижних перегонів, який мав відбутися у Планиці (Словенія), не відбудеться через коронавірус, повідомив у понеділок сайт Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Змагання у Планиці мали відбутися 22-23 січня.

Раніше через поширення штаму "омікрон" було скасовано шостий етап кубка світу у Франції, запланований на 14-16 січня.

Планиця 22-23 січня мала прийняти два чоловічі та один жіночий етап кубка світу з лижного двоборства. Вони також скасовані, повідомила прес-служба FIS.

У 2023 році у Планиці відбудеться чемпіонат світу з лижних перегонів.

Зимова Олімпіада у Пекіні стартує 4 лютого.

Теги: #лижі #гонка #словенія
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