Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

Передолімпійський етап кубка світу з лижних перегонів, який мав відбутися у Планиці (Словенія), не відбудеться через коронавірус, повідомив у понеділок сайт Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Змагання у Планиці мали відбутися 22-23 січня.

Раніше через поширення штаму "омікрон" було скасовано шостий етап кубка світу у Франції, запланований на 14-16 січня.

Планиця 22-23 січня мала прийняти два чоловічі та один жіночий етап кубка світу з лижного двоборства. Вони також скасовані, повідомила прес-служба FIS.

У 2023 році у Планиці відбудеться чемпіонат світу з лижних перегонів.

Зимова Олімпіада у Пекіні стартує 4 лютого.