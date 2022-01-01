Миколенко перейшов з київського "Динамо" в англійський "Евертон"

Захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко перейшов з київського "Динамо" в "Евертон" (Ліверпуль, Англія).

Згідно з повідомленням на сайті англійського клубу, контракт з українським гравцем укладено на 4,5 року – до кінця червня 2026-го.

Миколенко провів за "Динамо" 132 матчі, в яких забив 7 голів (5 в УПЛ і 2 в єврокубках) і зробив 20 гольових передач (15 в УПЛ і 5 в єврокубках).

В "Евертоні" український футболіст гратиме під №19.

Вартість угоди офіційно не оголошена, але за даними порталу transfermarkt компенсація за 22-річного футболіста становила EUR23,5 млн.