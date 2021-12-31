Спорт

12:23 31.12.2021

Ахметов привітав уболівальників "Шахтаря" з прийдешнім Новим роком

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Ахметов привітав уболівальників "Шахтаря" з прийдешнім Новим роком

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов привітав уболівальників із новим 2022 роком, висловивши впевненість, що попереду команду очікує яскравий і цікавий футбольний рік.

"Я вітаю вболівальників "Шахтаря", співробітників клубу з прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе вам багато приємних моментів та радісних емоцій, нехай він буде наповнений великими перемогами й звершеннями, нехай у ваших будинках панують щастя і тепло, а у ваших серцях – гармонія та кохання, міцного здоров'я, миру, добра вам і вашим близьким!" – наводить слова Ахметова прес-служба клубу.

Водночас він наголосив, що у 2022 році "Шахтар" іде з великими надіями та цілями.

"Наші амбіції незмінні - перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Ми показуватимемо інтелектуальний футбол, радуватимемо вболівальників красивою атакувальною грою. Ми хочемо тримати в руках трофеї, хочемо здобути Кубок та золоті медалі чемпіонату України, хочемо, щоб свій перший титул виграла наша жіноча команда", - зазначив Ахметов.

Так, президент клубу додав, що для "Шахтаря" 2021-й став роком важливих змін та серйозних викликів. Зокрема цього року до команди запросили нового головного тренера Роберто Де Дзербі, який разом зі своїм штабом приєднався до "Шахтаря".

"Я впевнений, що Роберто зробить "Шахтар" іще сильнішим, іще успішнішим, а попереду на нас чекає багато яскравих перемог і найвищих досягнень", - висловив упевненість Ахметов.

Окрім того, він нагадав, що 2021 рік став для "Шахтаря" і роком зміни поколінь - клуб залишили футболісти, які протягом довгих років відігравали ключові ролі в команді.

"Сьогодні можна твердо сказати, що "Шахтар" готовий до змін, тому що на зміну колишнім лідерам приходять дуже талановиті й перспективні гравці. Мудрик, Трубін, Бондар, Судаков, Сікан, Бондаренко та багато інших - це не тільки майбутнє, а вже й сьогодення нашого клубу та всього українського футболу", - зазначив він.

"Упевнений, на нас усіх чекає яскравий і дуже цікавий футбольний рік, і ми зробимо все, щоб він став для нас успішним!" - запевнив Ахметов.

Теги: #ахметов #шахтар #уболівальникі
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