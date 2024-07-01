JTI Україна оголосила про додаткові 60 млн доларів інвестицій в економіку України

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Компанія JTI Україна додатково інвестує близько 60 млн доларів в економіку України протягом найближчих трьох років. Нова інвестиція пов’язана із запуском нового продукту компанії – пристрою для електричного нагрівання тютюну Ploom X Advanced. Про це компанія оголосила сьогодні, 1 липня.

Ploom X Advanced – новітній флагманський продукт JTI. Розроблений у Каліфорнії. Вдосконалений в Японії. Тепер в Україні. В основі роботи девайсу – запатентована технологія нагрівання HeatFlow, що рівномірно нагріває тютюн без горіння та диму. Наразі продукт присутній на 21 ринках світу. "Ploom X Advanced вже завоював прихильність мільйонів споживачів, і ми раді надати цю можливість українським споживачам", - сказала Світлана Шарамок, генеральна директорка JTI Україна.

Ploom X Advanced вже наявний у продажу в Києві. Також його можна буде придбати на спеціалізованому сайті та у брендових точках продажу. В планах компанії також розширення продажів на всій території України.

За словами Світлани Шарамок, запуск нового продукту в Україні передбачає додаткові інвестиції протягом 2024-2026 років. "Нові інвестиції – це важливий крок для будь-якого бізнесу навіть у мирний час. Ми непохитні у своїй вірі в майбутнє України, тому інвестуємо в її економіку зараз, під час війни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

Компанія працює на ринку України 25 років і вже інвестувала в економіку понад 400 млн доларів. Окрім цього, JTI Україна є одним з найбільших платників податків в бюджет країни. У 2023 році компанія сплатила 24,7 млрд грн та увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

"Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи – одне з найважливіших завдань бізнесу", - сказала Світлана Шарамок.

За її словами, з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти. "Але зараз настав час інвестувати також і в бізнес, посилювати позиції та продовжувати робити свій внесок в майбутнє нашої країни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у м. Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 р. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці у м. Кременчук працює більше 800 людей.

До початку широкомасштабної війни JTI Україна виробляла продукцію як для українського, так і для 22 зовнішніх ринків.