Пресрелізи

17:56 01.07.2024

JTI Україна оголосила про додаткові 60 млн доларів інвестицій в економіку України

2 хв читати

Реклама

Компанія JTI Україна додатково інвестує близько 60 млн доларів в економіку України протягом найближчих трьох років. Нова інвестиція пов’язана із запуском нового продукту компанії – пристрою для електричного нагрівання тютюну Ploom X Advanced. Про це компанія оголосила сьогодні, 1 липня.

Ploom X Advanced – новітній флагманський продукт JTI. Розроблений у Каліфорнії. Вдосконалений в Японії. Тепер в Україні. В основі роботи девайсу – запатентована технологія нагрівання HeatFlow, що рівномірно нагріває тютюн без горіння та диму. Наразі продукт присутній на 21 ринках світу. "Ploom X Advanced вже завоював прихильність мільйонів споживачів, і ми раді надати цю можливість українським споживачам", - сказала Світлана Шарамок, генеральна директорка JTI Україна.

Ploom X Advanced вже наявний у продажу в Києві. Також його можна буде придбати на спеціалізованому сайті  та у брендових точках продажу. В планах компанії також розширення продажів на всій території України. 

JTI-1

За словами Світлани Шарамок, запуск нового продукту в Україні передбачає додаткові інвестиції протягом 2024-2026 років. "Нові інвестиції – це важливий крок для будь-якого бізнесу навіть у мирний час. Ми непохитні у своїй вірі в майбутнє України, тому інвестуємо в її економіку зараз, під час війни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

Компанія працює на ринку України 25 років і вже інвестувала в економіку понад 400 млн доларів. Окрім цього, JTI Україна є одним з найбільших платників податків в бюджет країни. У 2023 році компанія сплатила 24,7 млрд грн та увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

"Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи – одне з найважливіших завдань бізнесу", - сказала Світлана Шарамок.

За її словами, з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти. "Але зараз настав час інвестувати також і в бізнес, посилювати позиції та продовжувати робити свій внесок в майбутнє нашої країни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у м. Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 р. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці у м. Кременчук працює більше 800 людей.

До початку широкомасштабної війни JTI Україна виробляла продукцію як для українського, так і для 22 зовнішніх ринків.

 

 

Теги: #ploom_x_advanced #jti #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 13.06.2024
Інвесткомпанія umgi у 2022-2023 рр. вклала в розвиток бізнесів групи СКМ майже $22 млн, відкрила завод у Туреччині

Інвесткомпанія umgi у 2022-2023 рр. вклала в розвиток бізнесів групи СКМ майже $22 млн, відкрила завод у Туреччині

07:42 13.06.2024
Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в українського розробника дронів Buntar Aerospace

Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в українського розробника дронів Buntar Aerospace

07:01 13.06.2024
"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

16:22 12.06.2024
ДТЕК у 2024 р. інвестує майже 4 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів

ДТЕК у 2024 р. інвестує майже 4 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів

12:14 11.06.2024
Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

13:38 05.06.2024
"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

16:29 03.06.2024
У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

15:58 03.06.2024
Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні

Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні

19:05 23.05.2024
Південна Корея надасть підтримку напівпровідниковій галузі на $19 млрд

Південна Корея надасть підтримку напівпровідниковій галузі на $19 млрд

12:29 20.05.2024
Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Ukrainian Credit Conference 2024: нові тенденції та виклики

4 причини купити топпер

Співпраця ОТП БАНК з міжнародними партнерами дає змогу розширити доступ бізнесу до пільгового кредитування - В.Мудрий

ТОП-5 поломок пральних машин. Як уникнути ремонту

Schweppes та його смаки

Як доглядати басейн за допомогою хімії?

Працівники АТ КІЕП повідомляють про тиск на них з боку Міненерго

Український Sense Bank почав кредитувати енергоефективні проєкти бізнесу

У вітчизняному банку розповіли про деталі підписаного «Енергетичного» меморандуму для бізнесу

KIEF TALKS: Захист прав українських підприємців та інвесторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА