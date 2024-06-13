Пресрелізи

14:01 13.06.2024

У вітчизняному банку розповіли про роботу інноваційної послуги для бізнесу

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Майже два місяці тому, наприкінці квітня, український Sense Bank першим на теренах України та Європи повідомив про запуск послуги онлайн відкриття поточного рахунку для юридичних осіб.

У фінустанові зазначають, що популярність сервісу постійно зростає. Так, за словами банкірів все більше нових клієнтів банку з числа юридичних осіб віддають перевагу онлайн сервісу.

Як зазначає керівниця департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова, успіх послуги обумовлений неабияким спрощенням традиційного, значно бюрократичнішого, процесу.

«Ми в першу чергу думали про наших клієнтів. Людина, яка займається бізнесом – надзвичайно зайнята особистість, тому втрачати цінний час на підготовку документів та фізичний візит до відділення банку  – це неприпустима розкіш. Переважну більшість необхідної для банку інформації ми можемо отримати з різних реєстрів та баз даних, клієнту залишається тільки перевірити та доповнити анкетні дані, вкласти відсутні документи та підписати анкету-договір та дочекатись повідомлення від банку. Станом на сьогодні – це унікальний банківський продукт, який за своєю функціональністю націлений на  максимально широкий сегмент клієнтів», - розповідає Яна Шумунова.

У банку кажуть, що попри зростаючу популярність послуги очікувати стовідсоткового переходу бізнесу до онлайн реєстрації банківських рахунків не варто.

«Завжди будуть клієнти, які з певних причин будуть обирати традиційний формат встановлення відносин з банком – продовжує пані Шумунова – та вже зараз статистика доволі надихаюча: протягом останнього тижня відсоток бажаючих скористатись цією послугою зріс до 38,5% від усіх рахунків, які кожного дня відкривають юридичні особи в Sense Bank».

Нагадаємо, що Sense Bank став партнером Фонду розвитку підприємництва. Установи підписали відповідний документ 6 червня 2024 року.

Теги: #sense_bank #юридичні_особи #яна_шумунова

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