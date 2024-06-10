Пресрелізи

16:57 10.06.2024

Американська торговельна палата в Україні запрошує на Літній день донора крові

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Американська торговельна палата в Україні та компанія-член Палати Sayenko Kharenko раді запросити вас на літній День донора крові.

Саме зараз Україна потребує крові більше, ніж будь-коли, особливо в ці важкі часи повномасштабної війни з Росією. Ваша донація може змінити ситуацію та врятувати життя.

Приводьте своїх друзів, родину та всіх, хто хоче долучитися до цієї важливої справи. Давайте разом здамо кров і покажемо нашу підтримку. Крім того, на вас чекають частування та чудова компанія.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас 20 червня, щоб разом зробити позитивний вплив.

Будь ласка, дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій щодо підготовки до здачі крові.

Будь ласка, візьміть з собою паспорт та ідентифікаційний код. Громадяни інших країн також можуть здати кров за наявності посвідки на проживання в Україні та документа, що посвідчує особу.

З міркувань безпеки інформація про місце проведення буде надана за день до заходу. Локація має підземне сховище.

Інтерфакс-Україна - офіційний партнер та провайдер послуг

Теги: #день_донора_крові #американська_торговельна_палата

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