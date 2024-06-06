Ребрендинг для збільшення допомоги Україні

Абревіатуру UMAEF, яка є короткою назвою фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, варто запам’ятати. Бо це – про фінансову допомогу, про розвиток партнерства та підтримку українців на шляху до змін і відновлення. Так у результаті ребрендингу починається нова сторінка в історії фонду, що донедавна був відомий під назвою Western NIS Enterprise Fund – WNISEF. До слова, це той самий фонд, який допоміг створити систему публічних закупівель Prozorro та платформу для розвитку молоді – Академію Лідерства, і постійно інвестує в український малий і середній бізнес. То для чого знаний своїми масштабними проєктами фонд змінює назву і врешті що це дасть Україні?

Як усе починалось

Передусім – нагадаю, як почалась ця історія, бо мета фонду WNISEF на початку незалежності співзвучна завданням, які сьогодні ставить перед собою вже UMAEF, а цілеспрямованість нашої команди і спроможність досягати цілей ґрунтуються на попередньому досвіді. Маю за честь бути учасницею всіх процесів, до яких доклався фонд з моменту створення.

Заснований урядом США у 1994 році, Western NIS Fund став першим в Україні та Молдові регіональним фондом прямих інвестицій, що фінансувався через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Тоді, в середині 90-х років 20 століття, фонд сприяв формуванню ринкової економіки, розвивав бізнес-процеси у пострадянському суспільстві, яке не вміло цього робити, і запускав демократичні ініціативи, що стали основою трансформацій. На моє переконання, економічна стабільність держави – підґрунтя її політичної стабільності, тому так важливо було підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва в незалежній Україні. Кожне маленьке підприємство – то міні-економічна зона, яка допомагає місту розвиватися, забезпечує людей добрим рівнем життя.

Спираючись на початковий грант у розмірі 150 млн доларів США, фонд розгорнув широку програму прямих інвестицій у малі та середні підприємства і за весь період роботи інвестував загалом понад 188 млн доларів США у 136 компаній, у яких працюють 26 тисяч людей. Це дало можливість залучити для компаній України й Молдови близько 2,3 млрд доларів США.

Символічно, що початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу ухвалено наприкінці 2023 року одним рішенням для двох країн – для України та Молдови. Це ще один доказ, що нас поєднує набагато більше, ніж кілометри спільного кордону. Саме тому тридцять років тому Western NIS Fund почав працювати в обох країнах, вирішуючи однакові проблеми і маючи одну мету – розвинути економічний та інвестиційний потенціал і підтримати їх європейський вектор.

Задля стійкості українців під час війни

Маю достатньо причин пишатись своїм українським корінням, та до них додався і той факт, наскільки стійкими проявили себе українці у складні часи. Український бізнес після повномасштабного вторгнення доволі швидко адаптувався до нових реалій і поступово поновлює роботу, хоча повернутись до колишніх обсягів вдалось хіба п’ятій частині підприємств. Тому у 2023 році UMAEF розширив підтримку українських малих і середніх підприємств, щоб сприяти економіці відновлення. Це дало можливість бізнесу активізувати експортну діяльність, перебудувати ланцюжки поставок, налагодити нові зв’язки й ділове партнерство для створення і збереження робочих місць.

Зокрема, минулого року фонд долучився до фінансування урядової програми «Власна справа» в межах проєкту Міністерства економіки України єРобота, за якою українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу. Внесок фонду в розмірі 100 тис. доларів став черговим кроком з підтримки підприємництва в Україні.

Також фонд продовжує кредитування під низькі відсотки українських підприємств, щоб підтримати відновлення або збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, збільшення кількості робочих місць, зокрема для вразливих категорій населення. І ми всі розуміємо, що, наприклад, для внутрішньо переміщених осіб це не просто робота, а можливість адаптації та соціалізації на новому місці.

Тому особливий акцент фонд робить на підтримці малих та середніх підприємств, які мають додаткову соціальну місію. Для прикладу, на одному з підприємств із виробництва м’ясної продукції, заснованому на Київщині переселенцями з Донбасу, надають безкоштовне житло та харчування працівникам, які вимушено переїхали з постраждалих від воєнних дій регіонів. Також підприємство продовжує шукати можливості для компенсації втраченого працівниками житла. Десять відсотків прибутку вкладають у розвиток громади, ще десять витрачають на соціальні проекти. Фінансова підтримка такого відповідального бізнесу дає йому більше можливостей для втілення соціальних та волонтерських ініціатив.

Водночас кожен подібний проєкт співпраці фонду з малим і середнім бізнесом – це надійна цеглинка у відновлення економіки нашої держави вже зараз, попри те, що триває війна.

Серед програм місцевого економічного розвитку, започаткованих наприкінці минулого року, – грантова підтримка появи центрів спільностворення у 10 громадах по Україні. У таких хабах, організованих з урахуванням інклюзивних вимог, люди різного віку і статусу збираються для цікавої і корисної взаємодії, проведення культурних заходів, запровадження освітніх програм та різнобічної підтримки один одного.

Цьогоріч UMAEF зосереджує свої зусилля, щоб розширювати такі напрями роботи як програма місцевого економічного розвитку; розвиток малого та середнього підприємництва, програма соціального інвестування; підприємництво, освіта та інновації; підтримка ветеранів.

Маємо визнати: за весь період від здобуття Україною незалежності наша держава не мала можливості надавати малим і середнім підприємствам фінансово-кредитну підтримку в тому обсязі, як це було необхідно бізнесу. Тому співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та фондами була й залишається дуже важливою, а надто у часи потрясінь, зумовлених війною, яку десять років тому розв’язала на території України росія.

Перезавантаження

Російська агресія загрожує ліквідувати ці й інші результати та унеможливити будь-які плани. Ворог вбиває нас, руйнує і знищує не тільки створені нами підприємства, а й цілі міста, тож Україні потрібно ще більше допомоги для підтримки економіки і невідкладного відновлення країни. Так само, як тоді у пострадянському хаосі, тепер – в умовах воєнного стану і в найближчому майбутньому після нашої перемоги.

Ми з колегами завжди вірили в Україну. А зараз віримо як ніколи й готові допомагати ще більше. Саме тому фонд Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (раніше – Western NIS Enterprise Fund) трансформується: запускає нові напрями діяльності, зумовлені викликами часу, та подвоює зусилля, щоб підтримувати українців на шляху до змін та відновлення. Для цього необхідно залучати додаткові кошти і розширювати коло донорів, тож ми розпочинаємо масштабування співпраці з американськими донорами, партнерство з якими зміцнить спроможність фонду надавати Україні дієву підтримку. На цьому етапі ребрендинг фонду став логічним і своєчасним кроком, що відображає оновлення, розвиток і розширення ділових зв’язків.

Немає жодного сумніву в тому, що українці зможуть відбудувати та трансформувати країну. І тепер UMAEF, як попередні три десятиліття WNISEF, стане їм опорою та партнером на цьому шляху.

Ярослава Зелінська-Джонсон,

президентка та головна виконавча директорка Ukraine-Moldova American Enterprise Fund