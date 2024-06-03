Western NIS Enterprise Fund стає Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF): ребрендинг для масштабування підтримки України та Молдови

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), раніше відомий як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), оголошує про ребрендинг та розширення з метою подальшої підтримки України та Молдови у кризовий період.

Денніс А. Джонсон, голова Ради директорів UMAEF, заявив: «Ми вирішили змінити назву Фонду на Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, оскільки вона краще відображає місію та діяльність Фонду в регіоні, а також нашу непохитну відданість підтримці малого та середнього бізнесу, сприянню підприємництву, економічному зростанню та сталому розвитку. Крім того, ми запускаємо нову програму прямих інвестицій для підтримки підприємств, що пережили війну, але потребують вливання капіталу в розмірі до 5 мільйонів доларів США для відновлення, релокації та модернізації обладнання».

У січні 2023 року уряд США виділив UMAEF 135 мільйонів доларів США, що сприяло розширенню соціально значущих програм Фонду та сфери його ініціатив, а також спонукавши до ретельного перегляду його організаційної ідентичності.

Програма сприяння експорту розширилася до Програми прямих інвестицій та розвитку малого й середнього бізнесу. Завдяки оновленому обсягу Програма надає всебічну допомогу українським та молдовським МСП у подоланні викликів, спричинених російською агресією.

Програма місцевого економічного розвитку пропонує ефективні рішення для підтримки зростання економічного потенціалу регіонів України та Молдови шляхом розширення можливостей громад.

Програма соціального інвестування допомагає соціальним підприємствам в Україні масштабувати свою діяльність шляхом надання через банки-партнери кредитів під низький відсоток – від 4 до 8% річних.

Програма підтримки інновацій, освіти та підприємництва, раніше відома як Програма економічного лідерства, розширює свою діяльність та охоплення в Україні та Молдові, розвиваючи нове покоління інституцій, інноваційних підприємств та лідерів.

Фонд u.ventures, чий портфель нині нараховує 27 компаній з України та Молдови, продовжить інвестувати в технологічні стартапи на ранніх стадіях, демонструючи стійкість ІТ-сектору в регіоні та його здатність зростати попри війну.

Ярослава З. Джонсон, президент та головний виконавчий директор UMAEF, заявила: «Діяльність нашого фонду завжди була націлена на сприяння економічному розвитку України та Молдови. Ми змінюємо нашу назву, щоб відобразити в ній власне розширення та збільшення об’ємів допомоги. Ми віримо в Україну та Молдову і готові збільшити підтримку цих країн. UMAEF – це надійний партнер на шляху до трансформації та відродження в регіоні».

Також Фонд запускає нову Програму підтримки ветеранів та їхніх родин. З урахуванням постійного зростання кількості ветеранів в Україні програма спрямована на створення масштабної екосистеми, яка надаватиме необхідні довгострокові послуги ветеранам та їхнім родинам. У межах цієї програми Фонд співпрацюватиме з партнерами у громадському секторі, бізнесі та державних органах, щоб ці послуги були актуальними та корисними для ветеранів.

Фонд відмовився від святкування з нагоди зміни назви, натомість спрямує кошти на гуманітарні потреби України, викликані війною.

UMAEF, в минулому – Western NIS Enterprise Fund, заснований Конгресом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з метою підтримки приватного сектору в регіоні нових незалежних держав.

З моменту свого заснування UMAEF інвестував понад 190 мільйонів доларів США у 143 компанії з більше 27 000 працівників.

У 2015 році Фонд запустив програму технічної допомоги для України та Молдови на суму 35 млн. доларів США, яка складається з чотирьох напрямків: сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. У 2017 році Фонд запустив u.ventures для інвестування у технологічні стартапи на ранніх стадіях розвитку на суму $15 млн.

Фонд також надав якірні інвестиції для Horizon Capital Emerging Europe Growth Fund (EEGF), EEGF III та HCGF IV і за 29 років роботи зробив можливим залучення 2,4 мільярдів доларів США в компанії України та Молдови.

Щоб дізнатися більше про наші програми і подати заявку на отримання гранту, відвідайте наш сайт: www.umaef.org