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13:11 05.06.2024

ОКО за ОКО: Ще двом бригадам ДШВ відвантажено комплекси виявлення та знищення Пульстрон

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ОКО за ОКО: Ще двом бригадам ДШВ відвантажено комплекси виявлення та знищення Пульстрон

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" передали десантно-штурмовим військам ще 2 комплекси розвідки та знищення Пульстрон загальною вартістю 100 млн грн. Техніку отримали 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада та 46-а окрема аеромобільна бригада. Обидва підрозділи нині воюють на Донецькому напрямку. Про це повідомляється на сайті ОККО.

"Відтепер рота ударних безпілотників нашої бригади може проводити аеророзвідку на дальніх підступах до лінії зіткнення та знищувати ворога не допускаючи його підходу до наших позицій. Це збереже життя нашим хлопцям на передньому краї",коментує бойове поповнення начальник групи безпілотних систем 25-ї ОПДБр з позивними "Татарин".   

"Один Пульстрон – це 50 мільйонів гривень, які перетворені на пікапи, нічні бомбери, FPV-дрони, засоби зв’язку та багато чого іншого, що дає нам змогу вистежувати та знищувати противника. Дякуємо фонду "Повернись живим", мережі ОККО, водіям, які заправляються Pulls’ом помсти, й усім тим, хто підтримує проєкт ОКО ЗА ОКО донатом",додає командир роти ударних безпілотників 46-ї ОАеМБр з позивними "Рибак".

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У рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО З" мережа ОККО і фонд "Повернись живим" мають на меті придбати 10 Пульстронів для ДШВ.  Задля цього компанія перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS. Долучитися можна і придбавши на АЗК компанії фірмовий енергетичний напій PULLS: на придбання Пульстронів перераховується 5 гривень з кожної банки. Фонд "Повернись живим" зі свого боку відкрив спеціальний рахунок для донатів на цей проєкт (деталі – на сторінці "ОКО ЗА ОКО З").

 

До складу одного комплексу Пульстрон входить понад 40 найменувань зброї і техніки загальною вартістю 50 мільйонів гривень. Це, зокрема, понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів типу пікап, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, дизельний генератор та деяке інше обладнання.

Як уже повідомлялося раніше, перший Пульстрон отримала на озброєння 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у складі цієї бригади уже використовує новий комплекс на полі бою.

 

Теги: #око_за_око #окко #повернись_живим #пульстрон #рубак

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