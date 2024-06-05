ОТП БАНК постійно розширює можливості кредитних програм для бізнесу, – Алла Бініашвілі

АТ «ОТП БАНК» застосовує різноманітні механізми для того, щоб зробити кредитні продукти доступними і цікавими для якомога більшої кількості бізнес-клієнтів. Про це розповіла член правління Банку Алла Бініашвілі під час виступу на міжнародній галузевій конференції Grain Ukraine.

Вона нагадала, що з початку повномасштабної війни корпоративний портфель українських банків у цілому скоротився на 20%, тож зараз банківські установи застосовують різні методи для відновлення кредитування економіки.

За словами Алли Бініашвілі, важливою перевагою ОТП БАНК є його системна співпраця з міжнародними організаціями, які пропонують ризик-шеринг або надають грантові програми для бізнесу. Зокрема, з ЄБРР, з яким Банк уклав нефінансовану угоду про розподіл портфельного ризику на загальну суму 120 млн євро, та з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу», який дозволив профінансувати українські підприємства на понад 500 млн грн за пільговою ставкою 7%.

«Ми уважно вивчаємо ризики як відповідальний банк, та водночас ми розуміємо поточну ситуацію, бачимо у яких умовах працює бізнес. А завдяки ризик-шерингу з ЄБРР можемо фінансувати різних клієнтів. У межах співпраці з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» Банк надає кредити під пільгові ставки. Тож можливості в нас є, і це наша відмінна перевага», – наголосила Алла Бініашвілі.

Вона відзначила, що ОТП БАНК протягом усієї своєї діяльності активно застосовує позитивний міжнародний досвід, а завдяки співробітництву з International Financial Corporation (IFC) у 2017 році створив унікальний скоринговий проєкт «Агро Фабрика». «Тоді ми вивчили болі та страхи невеликих компаній, зокрема, вони хотіли швидко отримувати рішення, подавати мінімальний пакет документів тощо. Усі їхні вимоги ми задовольнили у межах «Агро Фабрики». Ми приймаємо рішення протягом робочого дня, а надаємо кошти максимум за тиждень, бо усе ж таки надання фінансування – це танок для двох, і є необхідність в отриманні певних документів. Для агровиробників ми пропонуємо кредити до 5 млн грн узагалі без застави, до 20 млн грн – під заставу фінансових аграрних розписок», – розповіла член правління Банку.

Вона підкреслила, що ОТП БАНК у межах проєкту «Агро Фабрика» успішно співпрацює як з відомими міжнародними, так і українськими компаніями-партнерами, зокрема з виробниками насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, добрив тощо. «У разі купівлі в них товару клієнтом Банку вони компенсують нам різницю у ставці, тому ми можемо надати дуже цікаву кредитну пропозицію під 0,1%, яку важко знайти в звичайному режимі на ринку. Аграрний бізнес – у центрі нашої уваги, і 50% кредитів у загальному кредитному портфелі ОТП БАНК – це саме фінансування агроіндустрії», – зауважила вона.