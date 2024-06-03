Пресрелізи

18:19 03.06.2024

Рейдерське захоплення - заява БФК Gulliver щодо передачі головного активу в управління АРМА

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Рейдерське захоплення - заява БФК Gulliver щодо передачі головного активу в управління АРМА

Сьогодні, 3 червня, Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора, і постановив – передати багатофункціональний комплекс Gulliver в управління АРМА. Сторона захисту багатофункціонального комплексу вважає рішення таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права. Ми вважаємо, що це рішення було винесено не на підставі фактичних обставин справи, а через ймовірний тиск на суддів. Фактично – це захоплення бізнесу за сприяння правоохоронних та силових органів.

Передача активу Gulliver в управління АРМА не лише ставить під сумнів незалежність та неупередженість судової системи країни, а й завдасть шкоди державному бюджету, адже при такому рішенні, виплати перед державними банками по кредитам будуть призупинені, це близько 40 млн гривень на місяць.

Менеджмент БФК Gulliver у правовому полі продовжуватиме відстоювати свою позицію в Апеляційному суді.

Серед наших ключових аргументів:

грубе порушення процесуальної процедури, пов’язаної з тим, що Шевченківський суд прийняв рішення щодо передачі об’єкту в АРМА, всупереч рішенню Апеляційного суду про арешт, яким не встановлюється будь-яка можливість передачі комплексу.

невідповідність співрозмірності вартості БФК Gulliver у порівнянні із сумою ймовірно несплачених податків. Крім того, відсутня заборгованість компанії перед Державною податковою службою України.

реальна загроза виконання зобов’язань перед державними банками і як наслідок, недоотримання додаткових коштів до державного бюджету.

Хочемо наголосити, що наш бізнес, який в умовах повномасштабної війни, продовжує працювати, надавати робочі місця, сплачувати податки, створювати якісний сервіс для партнерів та відвідувачів. Зі свого боку, ми зробимо все можливе, аби повернути об’єкт у свою законну власність.

Ми відповідально працюємо у партнерстві з понад 250 міжнародними та вітчизняними компаніями, які є нашими орендарями, протягом понад 10 років професійно обслуговуємо комплекс та надаємо послуги десяткам тисяч людей щоденно. Надалі багатофункціональний комплекс Gulliver працюватиме у звичному режимі, виконуючи свої зобов'язання перед державою, клієнтами та відвідувачами.

Додатково повідомляємо, що ТОВ "ТРИ О", у власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн. грн. податків. ТОВ "ТРИ О" виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк". Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн. грн., а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень.
 

Пресслужба БФК Gulliver

Теги: #арма #gulliver

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