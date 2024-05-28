Пресрелізи

13:45 28.05.2024

ОТП БАНК розпочав продаж ОВДП з власного портфеля

2 хв читати

Реклама

АТ «ОТП БАНК» запровадив нову послугу – продаж облігацій внутрішньої державної позики з власного портфеля у застосунку OTP Bank UA. Відтепер клієнти мають можливість придбати ОВДП у будь-який зручний час, незалежно від дати проведення аукціонів Міністерства фінансів України.

«Новий функціонал відкриває ще більше можливостей для інвестування у державні цінні папери, а також дає змогу обрати оптимальну ставку облігацій та строк розміщення. Сервіс вже доступний онлайн усім фізичним особам, які відкрили рахунок у цінних паперах у будь-якому відділенні Банку», - зазначила product owner ОТП БАНК Валерія Овчарук.

За її словами, процес купівлі ОВДП є зручним та швидким. «Застосунок OTP Bank UA пропонує легкий інтерфейс для придбання державних облігацій. Лише кілька кліків – і цінні папери у вашому портфелі облігацій. Це надійна та вигідна інвестиція в майбутнє, оскільки погашення ОВДП на 100% гарантується державою», – підкреслила В.Овчарук.

Інвестування в облігації внутрішньої державної позики - це не тільки можливість підтримати фінансову стабільність України в умовах війни, а й гарна нагода диверсифікувати свої заощадження і отримати додатковий дохід як у гривні, так і в іноземній валюті.

ОТП БАНК восени минулого року відкрив можливість купувати ОВДП напряму на аукціонах Міністерства фінансів через застосунок OTP Bank UA. Протягом 2023 року клієнти Банку придбали облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 6,3 млрд грн в еквіваленті, що на 153% перевищує показник 2022 року.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року ОТП БАНК посів четверте місце серед банків України у загальному рейтингу первинних дилерів, згідно з інформацією Міністерства фінансів України.

Статус первинного дилера забезпечує виключне право участі у розміщеннях ОВДП, що проводить Міністерство фінансів, як від свого імені, так і для клієнтів фізичних і юридичних осіб, а також банків та фінансових компаній, що не мають такого статусу.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.

 

Теги: #овдп #otp_bank_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 22.05.2024
Перший трильйон: у банку розповіли завдяки чому ОВДП такі популярні

Перший трильйон: у банку розповіли завдяки чому ОВДП такі популярні

11:07 14.05.2024
ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

12:15 15.04.2024
Оплата комунальних платежів стала доступною в OTP Bank UA

Оплата комунальних платежів стала доступною в OTP Bank UA

12:46 20.02.2024
ОТП Банк посів друге місце серед комерційних банків у рейтингу первинних дилерів Мінфіну

ОТП Банк посів друге місце серед комерційних банків у рейтингу первинних дилерів Мінфіну

18:49 22.01.2024
ОВДП на суму 6,3 млрд грн в еквіваленті придбали протягом минулого року клієнти ОТП Банку

ОВДП на суму 6,3 млрд грн в еквіваленті придбали протягом минулого року клієнти ОТП Банку

16:24 14.12.2023
Сплачувати за ТБ й інтернет відтепер можна в OTP Bank UA

Сплачувати за ТБ й інтернет відтепер можна в OTP Bank UA

07:37 10.06.2023
Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

19:43 19.05.2023
НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

16:07 27.04.2023
Нерезиденти з 1 квітня отримали 800 млн грн купонів за ОВДП - НБУ

Нерезиденти з 1 квітня отримали 800 млн грн купонів за ОВДП - НБУ

11:28 17.04.2023
Іноземним інвесторам вже варто замислитися про вкладення в Україну та ОВДП – голова НБУ

Іноземним інвесторам вже варто замислитися про вкладення в Україну та ОВДП – голова НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Кейтеринг від Gastro Loft: ідеальне рішення для вашого заходу

Чому стежити за футболом на ЮА Футбол – це зручно: основні переваги

Особливості монтажу та догляду за парканом ранчо в різних кліматичних умовах

Чергова зустріч у стінах НБУ підтвердила спільний вектор руху НБУ та страховиків у реформі, що триває - НАСУ

28-29 червня у Львові пройде Mind Invest Summit

Особливості монтажу та догляду за парканом ранчо в різних кліматичних умовах

Безпека, комфорт та ком'юніті – ТОП-3 запити покупців житла в умовах війни

Маркетингові прийоми та лайфхаки для просування в Інстаграм

Трендова корейська косметика: причини популярності та високого попиту

"Хуавей Україна" вперше представила нові рішення Fusion Solar на виставці Green Expo 2024

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА