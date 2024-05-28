ОТП БАНК розпочав продаж ОВДП з власного портфеля

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АТ «ОТП БАНК» запровадив нову послугу – продаж облігацій внутрішньої державної позики з власного портфеля у застосунку OTP Bank UA. Відтепер клієнти мають можливість придбати ОВДП у будь-який зручний час, незалежно від дати проведення аукціонів Міністерства фінансів України.

«Новий функціонал відкриває ще більше можливостей для інвестування у державні цінні папери, а також дає змогу обрати оптимальну ставку облігацій та строк розміщення. Сервіс вже доступний онлайн усім фізичним особам, які відкрили рахунок у цінних паперах у будь-якому відділенні Банку», - зазначила product owner ОТП БАНК Валерія Овчарук.

За її словами, процес купівлі ОВДП є зручним та швидким. «Застосунок OTP Bank UA пропонує легкий інтерфейс для придбання державних облігацій. Лише кілька кліків – і цінні папери у вашому портфелі облігацій. Це надійна та вигідна інвестиція в майбутнє, оскільки погашення ОВДП на 100% гарантується державою», – підкреслила В.Овчарук.

Інвестування в облігації внутрішньої державної позики - це не тільки можливість підтримати фінансову стабільність України в умовах війни, а й гарна нагода диверсифікувати свої заощадження і отримати додатковий дохід як у гривні, так і в іноземній валюті.

ОТП БАНК восени минулого року відкрив можливість купувати ОВДП напряму на аукціонах Міністерства фінансів через застосунок OTP Bank UA. Протягом 2023 року клієнти Банку придбали облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 6,3 млрд грн в еквіваленті, що на 153% перевищує показник 2022 року.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року ОТП БАНК посів четверте місце серед банків України у загальному рейтингу первинних дилерів, згідно з інформацією Міністерства фінансів України.

Статус первинного дилера забезпечує виключне право участі у розміщеннях ОВДП, що проводить Міністерство фінансів, як від свого імені, так і для клієнтів фізичних і юридичних осіб, а також банків та фінансових компаній, що не мають такого статусу.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.