Перший простір для адаптації в Харкові надаватиме допомогу за принципом "єдиного вікна" для внутрішньо переміщених та постраждалих від війни людей

У новому просторі для адаптації в місті «Свій» внутрішньо переміщені та постраждалі від війни можуть отримати низку послуг від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), партнерської організації БФ «Право на захист» та органів місцевої влади. Послуги допоможуть людям задовольнити основні потреби та відчути себе «своїми» у Харкові.

7 травня, Харків – У Харкові сьогодні відкрився новий простір для адаптації в місті, у якому внутрішньо переміщені (ВПО) та постраждалі від війни особи можуть отримати основні послуги та підтримку за принципом «єдиного вікна» в одному місці. Простір реалізовано за ініціативи Харківської міської ради та втілено БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), щоб допомогти людям, постраждалим від війни, отримати важливі послуги й допомогу, оскільки Харків щоденно зазнає обстрілів з боку Російської Федерації. Заклад розташований у підвальному приміщенні, що робить його безпечним для отримання послуг під час повітряної тривоги.

У просторі «Свій» люди зможуть отримати безоплатну правову допомогу, психосоціальну підтримку та зареєструватися на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. Також тут надаватимуть консультації з працевлаштування від партнера УВКБ ООН БФ «Право на захист». Окрім того, у цьому просторі відвідувачі матимуть змогу отримати доступ до адміністративних та соціально-правових послуг від місцевої влади. У спеціально відведеній кімнаті проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари, щоб підтримати залучення ВПО до їхньої нової громади та допомогти їм побудувати нові зв’язки.

За підтримки УВКБ ООН БФ «Право на захист» відремонтував приміщення простору та обладнав його меблями й технікою. Водночас місцева влада встановить пандус, щоб простір був доступним для осіб з інвалідністю.

«Сьогодні було зроблено важливий крок для підтримки людей, які покинули свої домівки через війну та які страждають від безжальних обстрілів Харкова. Тепер вони зможуть отримати необхідні послуги в одному місці, куди можна звернутися для відновлення документів або отримання психосоціальної підтримки, щоб впоратися зі стресом і тривогою. Тут вони зможуть поговорити з соціальним працівником або зареєструватися на отримання грошової допомоги. УВКБ ООН раде, що співпраця з Харківською міською радою та партнерство з БФ “Право на захист” призвели до створення першого такого простору в Харкові», — сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні.

«Ми створили простір, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу за один візит. Це перший такий хаб в Україні. Наразі він пропонує близько 30 різноманітних послуг. Простір “Свій” — результат спільних зусиль міста, міжнародних, національних та місцевих організацій, об’єднаних єдиною метою — допомогти тим, хто цього потребує», — зазначила керівниця напряму допомоги ВПО та постраждалим від воєнних дій БФ «Право на захист» Олександра Журко.

«Ми постійно моніторимо ситуацію з внутрішніми переселенцями. Адже тільки за офіційною статистикою сьогодні у Харкові їх проживає вже понад 200 тисяч. І більшість сімей планують залишитися тут назавжди. Тому для нас надзвичайно важливо створити такий простір, де ВПО зможуть отримати увесь перелік соціальних, адміністративних, психологічних послуг. Це дозволить значно полегшити процес пристосування до нових умов життя, як дітей, так і дорослого населення. І ми продовжимо розвивати дану ініціативу. Наприклад, вже цьогоріч у просторі буде запущена програма з перекваліфікації переселенців на ті спеціальності, яких бракує Харкову», — сказав Ігор Терехов, міський голова Харкова.

Через понад два роки з початку ескалації війни в Україні Харківська область і далі залишається основним регіоном походження переселенців та другим регіоном за кількістю розміщених ВПО, які покинули свої домівки через війну. Оскільки ситуація з безпекою поблизу лінії фронту погіршилась, багато людей змушені евакуюватися з прифронтових громад, зокрема з Куп’янського району, та шукати прихисток у Харкові.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації УВКБ ООН та партнерські НУО надають постійну підтримку людям у Харківській області й за цей час охопили допомогою понад 480 тисяч осіб, які отримали послуги у сфері соціально-правового захисту, грошову допомогу, предмети першої необхідності, ремонти житла, будівельні матеріали та підтримку в місцях тимчасового проживання. Загалом понад 4,3 мільйона людей по всій Україні отримали допомогу від УВКБ ООН у 2022 році та понад 2,6 мільйона — у 2023 році.

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