NOVUS став кращим роботодавцем в сфері українського ритейлу за версією Forbes та robota.ua

За результатами дослідження, проведеного Forbes Ukraine та сайтом пошуку роботи robota.ua, компанія NOVUS зайняла шосте місце в ТОП-50 найкращих роботодавців країни та перше у сфері українського ритейлу.

В цьому році було проведено наймасштабніше дослідження, в ході якого редакція Forbes Ukraine отримала 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній. Також були враховані висновки експертів з пошуку кадрів та інформація з відкритих джерел.

Кожна компанія оцінювалась за низкою критеріїв: бренд роботодавця, рівень винагороди, умови праці, соцпакет, внесок у перемогу, відчуття захисту, можливості для розвитку та інших.

NOVUS отримав 78 балів зі 100 можливих.

Респонденти висловили високу лояльність до компанії (індекс NPS склав 85%), був відзначений гідний рівень зарплат і низька плинність кадрів. Зокрема, відсоток тих, хто працює в NOVUS від 5 до 10 років склав 32%, а понад 10 років – 12%.

Під час виступу на форумі Forbes «НадЛюди. Видиме світло» СЕО NOVUS Марк Петкевич розповів що, що компанія послідовно розвиває дух підприємництва в команді: «Сьогодні близько 30% мережі Novus працює за програмою «Підприємець», яка раніше почала діяти в «Мі Маркет». І результати цих магазинів є кращими, ніж у інших. Люди приходять на посади, щоб протестувати себе як підприємців. Спостерігаємо також, що зростає відсоток молодих людей у компанії, і це дуже добре».

В компанії пишаються визнанням та тримають курс на стабільність, розвиток та самореалізацію кожного члена команди.

NOVUS належить литовській інвестиційній групі BT Invest, заснованої Раймондасом Туменасом та Ігорем Беззубом в 2008 році. У 2023-му мережа увійшла до п’ятірки найбільших роздрібних мереж України. За 2021-23 роки NOVUS відкрив понад півсотні нових магазинів та власний логістичний центр.