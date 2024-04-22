Пресрелізи

17:59 22.04.2024

ОТП БАНК розпочинає прийом заявок на участь у держпрограмі компенсації вартості вітчизняної с/г техніки від держави

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АТ "ОТП БАНК" як уповноважений Банк долучився до державної програми "Зроблено в Україні" і розпочинає прийом заявок на часткову компенсацію вартості при придбанні сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Відтепер, купуючи техніку від виробників з переліку, затвердженого Міністерством економіки України, аграрії зможуть отримати через Банк компенсацію від держави у розмірі 25% від вартості цієї техніки.

"Цю програму вже давно чекали українські аграрії, у тому числі й наші клієнти. Я впевнений, що вона матиме позитивний вплив на вітчизняний агросектор та на машинобудівну галузь. Наш Банк продовжує реалізацію низки програм кредитування для сільгосптоваровиробників на пільгових умовах, які ми впроваджуємо спільно з партнерами. А відтепер клієнти ОТП БАНК зможуть скористатися ще однією програмою підтримки. Цього разу державною", – наголосив Іван Єрко, керівник проєкту "Агрофабрика" АТ "ОТП Банк". 

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати у нього необхідну техніку та оплатити її коштами з поточного рахунку, відкритого в ОТП БАНК. Після цього, покупець має подати відповідну заяву до Банку і надати підтверджувальні документи.

Заяву та документи потрібно подати безпосередньо у відділенні ОТП БАНК або дистанційно через систему онлайн-банкінгу Click OTPay. Отримати компенсацію можна буде після того, як Мінекономіки погодить заявку.

Компенсація надається за техніку, придбану з дня затвердження Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, тобто з 8 квітня 2024 року.

З повним переліком постачальників можна ознайомитись за посиланням .  

Нагадаємо, ОТП БАНК отримав нагороду від бізнес-порталу Delo.ua та журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" і увійшов у п’ятірку лідерів у номінації "Банк з найкращими умовами для аграріїв".

 

Теги: #банк #отп

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