Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

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Суші та роли – улюблена страва багатьох людей, а особливою популярністю користується у великих містах. Чи є така доставка суші Львів , де буде гарантовано смачно, швидко та вигідно? Так! Нижче ви знайдете рекомендації, де можна без страху замовити доставку улюблених суші.

«Суші Майстер»

Ресторан «Суші Майстер» - це міжнародна мережа закладів, які спеціалізуються на приготуванні страв японської та паназіатської кухонь. Всі без винятку клієнти переконані в тому, що тут готують найсмачніші, найсвіжіші і справжнісінькі суші. Сушисти цього ресторану використовують лише якісні рис, рибу та морепродукти.

Кожен поціновувач східної кухні може сміливо замовляти все, що до вподоби у цьому закладі. Тут вас чекає дуже різноманітне меню, де є не лише суші та роли, але й інші страви. Ви можете всього за кілька кліків обрати страви для обіду, сімейної вечері або батолюдної вечірки.

Однак шикарне меню – не один плюс, який варто згадати в описі ресторану «Суші Майстер». До переліку переваг варто додати:

Зручність ознайомлення з меню та безпосередньо замовлення. Подивитись каталог страв, залишити заявку на доставку або знайти іншу корисну інформацію стосовно роботи закладу можна на сайті. А ще є зручний додаток, який ви можете встановити вже зараз цілком безкоштовно.

Безліч можливостей для додаткової економії – це про знижки, акції та спеціальні пропозиції для постійних клієнтів. Якщо ви не проти трохи зекономити, то радимо уважно знайомитись з інформацією про знижки та акції на сайті ресторану.

Реально швидка доставка у будь-який куточок міста. Заклад має кілька локацій по території Львова та власну кур’єрську службу, що дозволяє оперативно доставляти замовлення до вас.

Цей заклад працює за принципом «все для клієнта». Саме тому в самому ресторані вас завжди чекає привітна атмосфера та ввічливий персонал. А безконтактне обслуговування без зайвих слів на висоті.

Замовляючи суші в цьому ресторані, ви завжди отримаєте ідеальну страву. По-перше, готують їх досвідчені фахівці і виключно з високоякісних продуктів. По-друге, страви готуються суто під кожне замовлення, тому смак та зовнішній вигляд будуть ідеальними. І по-третє, для пакування замовлень використовується спеціальна упаковка з безпечних для людини і довкілля матеріалів.

Замовлення оформити ви можете всього за пару хвилин, скориставшись сайтом чи додатком. Ви можете бути впевнені, що все приїде до вас в ідеальному стані та точно в строк, який повідомляє менеджер.

Важлива інформація: послуги доставки доступні при замовленні на суму від 200 гривень та коштуватимуть 30 гривень. А от ті клієнти, що замовили на суму не менше 400 гривень, не платять за послуги доставки.

«Smaki-Maki»

Даний заклад відомий кожному гурману Львова, а особливо тим, хто полюбляє оригінальні сорти ролів. Головна особливість цього ресторану – дуже різноманітне меню. Тут ви знайдете не лише традиційні суші та класичні роли, але й оригінальні страви у східному стилі. Сподобається тут і поціновувачам піци.

Ціни доволі прийнятні, а особливо з огляду на регулярні знижки та часті акції. Замовляючи тут, ви може добре зекономити, якщо будете одразу звертати увагу на позиції зі знижками.

Оформити замовлення можна на сайті, а постійним клієнтам буде зручніше користуватись мобільним додатком. Доставляється все доволі швидко – в середньому за годину після підтвердження замовлення. До речі, пакування замовлень дуже оригінальне та безпечне.

«Monkey Sushi»

Заклад користується попитом, а все через дуже різноманітне меню. Звичайно, тут ви знайдете традиційні суші та роли, але радимо уважно ознайомтись з переліком авторських страв – вони варті вашої уваги.

Ознайомитись з меню можна не лише безпосередньо у закладі, але й просто зараз зайшовши на офіційний сайт. Замовити теж можна на сайті. До речі, на сторінках сайту можна знайти повну інформацію щодо доставки – заклад діле місто на окремі зони, що дозволяє більш точно інформувати клієнта щодо часу очікування приїзду кур’єра.