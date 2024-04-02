Український Червоний Хрест та IMPACT презентують лонгітюдне дослідження під час заходу: "Поточна ситуація та перспективи біженців з України: від надзвичайного реагування до повернення та (ре)інтеграції"

Український Червоний Хрест і дослідницька організація IMPACT презентують лонгітюдне дослідження під час заходу: "Поточна ситуація та перспективи біженців з України: від надзвичайного реагування до повернення та (ре)інтеграції".

За інформацією Мінреінтеграції 6,2 мільйона українців перебувають за кордоном, зокрема в Європі, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Український Червоний Хрест та IMPACT організовують захід, на якому будуть представлені результати дослідження. Цей захід стане платформою для органів державної влади, неурядових і громадських організацій, експертів, що спеціалізуються на соціально-економічній та гуманітарній політиці, для спільного обговорення стратегій та ініціатив щодо біженців та їх повернення.

Учасники обговорюватимуть наступні питання:

З якими проблемами стикаються біженці за кордоном та після повернення в Україну?

Як можна інтегрувати досвід біженців, що повернулись, у процеси прийняття рішень в Україні?

Якими є пріоритети та поточні програми державних і неурядових організацій і стейкхолдерів щодо захисту біженців, їхнього повернення та (ре)інтеграції?

Як міжнародні/українські організації та уряд України балансують між необхідністю захисту біженців за кордоном та намірами щодо їхнього повернення та реінтеграції?

Організатори: Український Червоний Хрест та IMPACT.

Учасники та спікери заходу:

Карен Уайтінг, заступниця Представника УВКБ ООН в Україні; Девід Фішер, голова делегації в Україні, Міжнародна Федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; Анастасія Романюк, спеціалістка з моніторингу соціальних мереж, громадянська мережа ОПОРА; Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії; Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України; Грищук Роман, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Ева Герерт, спеціалістка з оцінки та координації даних, Міжнародна організація з міграції; Ілля Клецьковський, заступник генерального директора Українського Червоного Хреста; Володимир Вахітов, директор Інституту поведінкових досліджень Американського університету в Києві.

Дата: 3 квітня 2024 р.

Час: 9:00-14:00

Локація: готель "Mercure Kyiv Congress", м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6

Реєстрація на захід за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1k3rlnlyTqRSH7KZiwpKqdDMLYwgb5kqTw_P_GblU2tI/edit#responses

Контактна особа: Валерія Бутко,

Український Червоний Хрест

тел.: 0955073421

Леся Олійник, Український Червоний Хрест

тел.: +380 63 993 5710

email: [email protected]