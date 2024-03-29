Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення в Україні: сучасна економічна модель, освіта та житлові умови

Київ, 29 березня 2024. Проблему трудоресурсного забезпечення України необхідно розглядати в контексті її економічної моделі та освітньої підготовки. Важливо зорієнтувати майбутніх фахівців на потреби країни та забезпечити їхню професійну самореалізацію. Необхідно вирішувати проблеми виїзду молоді за кордон та створювати привабливі умови для освіти та роботи в Україні. Крім того, важливим аспектом є розвиток модернових робочих місць та збереження внутрішньо переміщених осіб у країні за допомогою житлових програм та умов іпотечного кредитування. Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення України має багатоаспектний характер та вимагає комплексного підходу з урахуванням економічних, освітніх та соціальних аспектів. Всі ці питання дискутувались під час експертного обговорення, яке відбулося в Маріупольському державному університеті.

На думку учасників заходу, необхідно стратегічно планувати трудоресурсне забезпечення, враховуючи економічну модель країни та потреби у фахівцях на майбутнє. Ключовими аспектами є розвиток освіти, залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів, а також створення умов для професійної самореалізації та збереження перспективних кадрів в Україні.

"Проблему трудоресурсного забезпечення слід вирішувати, виходячи з того, яку економічну модель буде реалізовувати Україна. І надати чітку відповідь на питання, які фахівці і в якій перспективі будуть країні необхідні. Яку частину з них ми можемо підготувати у вітчизняних навчальних закладах, у тому числі перенавчити, а яку частину і якого професійного спрямування потрібно буде залучати ззовні. Вже зараз зрозуміло, що подальший економічний розвиток держави має передбачати кардинальне зростання продуктивності праці. В умовах трудоресурсного дефіциту іншого шляху не існує", - сказала Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, професор, академік Академії економічних наук України.

"Питання трудоресурсного забезпечення завтра – це питання освітньої підготовки сьогодні. Однією з величезних проблем для нашої держави є відтік випускників шкіл за кордон. Активні інформаційні компанії закордонних університетів і їх потужні стипендіальні програми роблять свою справу. Як результат – зменшення кількості здобувачів професійної освіти в Україні і відповідно майбутніх трудових ресурсів. Отже, одним з найважливіших питань на сьогодні є те, як втримати молодь, перспективні людські ресурси в країні", - зазначила Юлія Константинова, декан історичного факультету Маріупольського державного університету.

"Необхідно знати, кого на сьогодні потребує країна. Як зорієнтуватись майбутнім абітурієнтам, їх батькам, щоб після отримання спеціальності не залишились поза ринком праці. Молодь на сьогодні вирішує питання майбутнього професійного шляху з урахуванням того, де він хотів би залишитись – в Україні, чи за кордоном. Це питання майбутньої затребуваності і рівня життя в країні", - зазначила Ірина Мельничук, декан факультету філології і масових комунікацій.

"Освітні проблеми трудоресурсного забезпечення слід розглядати в двох аспектах. По-перше, умови вступу до закордонних ЗВО є простішими для розуміння, легшими за процедурою, і як правило, більш привабливими з точки зору умов навчання. По-друге, існує необхідність створення модернізованих робочих місць як основи економічного розвитку, оскільки навіть при формуванні належних освітніх характеристик майбутньої робочої сили постає завдання професійної самореалізації. Мова, перш за все, про модернізацію промисловості, яка виступає на сьогодні драйвером економічного розвитку України і формує стратегічно важливий вектор задоволення трудоресурсних потреб в країні", - сказала Лідія Коробченко, директор Центру розвитку людського потенціалу Маріупольського державного університету.

"В умовах збереження та розвитку трудоресурсного потенціалу України в найближчий період важливого значення набуватимуть такі аспекти, як безперервність професійного розвитку кожного члена суспільства та інклюзивність (безбар’єрність) ринку праці на будь-якому рівні. І вже сьогодні необхідно формувати високий рівень відповідальності щодо цих питань у кожного громадянина", - зазначила Ланська Світлана, в.о. завідувача кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

"Підґрунтям для втримання в країні внутрішньо переміщених осіб і повернення в країну тих, хто виїхав за кордон, є вирішення житлової проблеми. Мова йде про механізм компенсації за втрачене житло та про розробку прийнятних умов іпотечного кредитування. На сьогодні умови, які пропонує держава в рамках програми є-оселя, для більшості ВПО є недоступними. І саме житло стає визначальним чинником, чи пов’язувати свою подальшу долю з Україною, чи виїжджати за кордон, де обсяги підтримки біженців є суттєво більшими", - сказала Тахтарова Клавдія, доцент кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

"Для вирішення питань пов’язаних зі скороченням чисельності населення України потрібно проводити як експертну роботу задля напрацювання необхідних рішень, так і проводити інформаційну компанію серед населення нашої країни аби воно розуміло над чим само працюють експерти", - сказав Василь Воскобойник, керівник проекту "Візія-2033. Збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя".

Захід організовано Асоціацією "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" в межах реалізації проєкту "Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя" за підтримки Програми USAID "РАДА: наступне покоління", що виконується ГО "Інтерньюз Україна".

Дана подія стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.