Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:25 14.11.2025

Порошенко передав на фронт девʼять сотень зимових шин

Петро Порошенко відправив у фронтові бригади девʼять сотень зимових шин, повідомляєтсья на сайті "Європейської солідарності".  Гума на воєнних дорогах буквально горить, а справні колеса це нерідко питання життя і смерті, кажуть військові.

«Логістика для нашого війська — як повітря: без неї ніяк. Від її ефективності залежить, чи буде озброєння, чи підвезуть вчасно боєприпаси та харчі. Логістика, зі свого боку, неможлива без коліс. Здавалося б, дрібниця, але знехтувати нею означає позбавити бригади можливості виконувати бойові завдання», – написав Порошенко у соцмережах. 

"Ми ніяк не можемо цього допустити, тому наша команда продовжує передавати у військо колеса не десятками, а сотнями і тисячами. Цього разу передали дев’ять сотень коліс для вантажівок HMMWV, УРАЛ, КрАЗ, якими найбільше користуються військові на передку. Цього вистачить для 11 підрозділів, які виконують завдання в найзапекліших точках фронту. Там, де жахливе бездоріжжя, де колеса шматують уламки заліза, яке безупинно падає з неба", – пояснює лідер "Європейської солідарності". 

"Хоч якою важкою була б ніч, та за нею настає день. Зараз допомога армії — це виживання як військового, так і усієї країни", – переконаний Петро Порошенко.

Теги: #зсу #армія #порошенко #допомога #європейська_солідарність

