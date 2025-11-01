Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

Ще десять комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" йдуть у бригади ЗСУ, щоб закривати наші підрозділи піхоти та артилерії від ворожих крил, повідомив народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

"На розвідку ворог відправляє "Суперками", "Орлани", "ЗАЛи", а за ними ударні "Ланцети" та КАБи. Комплекс "Ай-Петрі" зриває завдання противника та садить це залізяччя на землю. Рятує життя нашим піхотинцям та артилеристами, бо ворог перестає їх бачити", – пояснює пʼятий президент.

"Тепер "Ай-Петрі" стали ще більш ефективними. Це перша партія, яка працює з низькими частотами й приземляє ще більше російської нечисті. До Сил оборони ці десять комплексів потраплять через державне замовлення", – зазначає Порошенко.

"Нашій команді вдалося втілити насправді ефективний проєкт — покрити сотні кілометрів фронту та захистити життя наших військових. Кожен місяць кількість "Ай-Петрі" на лінії боєзіткнення збільшується — це не подобається ворогу, а тому дуже подобається нам і військовим", – пише Петро Порошенко.

"Війна триває, тому ми будемо робити нашу роботу стільки, скільки це буде треба", – резюмує Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

"За півтора року, коли комплекси "Ай-Петрі" постачає на фронт наша команда, у їх виробництво та виготовлення не було вкладено жодної державної копійки. Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив тоді Петро Порошенко.