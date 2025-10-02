Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:57 02.10.2025

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Шокуюче інтерв’ю Голови бюджетного комітету Верховної Ради, що вже з листопада можливі затримки із виплатами зарплат військовим, бо в бюджеті діра у 300 мільярдів, вимагає негайної реакції ВР та перегляду бюджету. Треба терміново вилучити гроші з нецільових витрат на потреби армії.

Особливого цинізму заяві голови профільного комітету додає той факт, що лише кілька тижнів тому парламент вносив зміни до цьогорічного бюджету, при цьому пограбували місцеве самоврядування, забравши в Києва 8 млрд грн начебто на ЗСУ, а насправді передали у Резервний фонд на чергові популістські ініціативи влади. Тільки на "кешбек" вже витратили більше 4 млрд грн! Ці нефахові і абсурдні рішення "слуги" провели разом з "опзж".

Кошти воюючої країни витрачаються нераціонально – на фінансування пропагандистського телемарафону, "кешбеків" і "Вовиних тисяч", куди зливають десятки мільярдів гривень.

Влада не здатна сформувати пріоритети, якими мають бути сектор оборони і забезпечення ЗСУ. При цьому ОП і "слуги" продовжують лобіювати корупційні схеми, приміром, ігорний бізнес, який не платить і половини з того, що заробляє. А кошти, які виділяють на оборону, використовуються неефективно чи розкрадаються. НАБУ розслідує низку справ, які завдали збитків державі в 12.5 мільярдів при закупівлях у сфері оборони.

Якщо в Армії красти – то буде діра у 300 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. Таку ж проблему з дефіцитом на фінансування Сил оборони влада вже заклала і у новий бюджет на 2026 рік. Саме тому ми знайшли 300 мільярдів гривень, які вже зараз треба запланувати на оборону в 2026 році: на зброю, на техніку, на підвищення зарплат воїнів, лікування і реабілітацію поранених.

Ми пропонуємо перерозподілити на потреби оборони у 2026 р:

  • 200 млрд грн з Резервного фонду, які уряд планує витрачати в "ручному режимі" без погодження з парламентом.
  • 61 млрд грн — скорочення непотрібних видатків:
    • 13,7 млрд — "публічні інвестиційні проекти", які не мають нічого спільного з обороною
    • 5,5 млрд — телемарафон та "стратегічні комунікації", які давно втратили довіру
    • 12 млрд — дороги, які не є пріоритетом під час війни
    • 39,8 млрд — на тилових "силовиків", бюрократію та корупційні схеми
  • 39 млрд грн — додаткові надходження з "годівничок" влади
    • 13 млрд — з азартних ігор
    • 18 млрд — з тютюнових виробів
    • 3 млрд — з алкоголю
    • 5 млрд — з нових газових свердловин
  • Невикористані кошти минулих років — на озброєння
  • 10% ПДФО з військових — повернути військовим частинам, а не Держспецзв’язку, який провалив забезпечення дронами.

Зараз в України немає більшого пріоритету, ніж забезпечення Армії. Шанувати ЗСУ потрібно не лише на свята, а щодня. Відповідні зміни до Закону про бюджет і поправки до проєкту на 2026 рік наша фракція давно зареєструвала. Вимагаємо їх розгляду наступного пленарного тижня.

 

Теги: #зсу #армія #озброєння #фінансування #європейська_солідарність

