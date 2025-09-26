Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:11 26.09.2025

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

2 хв читати

07-08 жовтня 2025 року Київська торгово-промислова палата, спільно з Київською міською державною адміністрацією, проводить дводенну освітню програму на тему «Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси».

На Вас чекатимуть  експерти, які не просто говорять, а діють:

  • реальні історії успіху: практичні кейси інвестпроєктів в Україні, які змогли не тільки вижити, а й процвітати навіть в умовах війни та інших загроз. Ви отримаєте готові рішення для свого бізнесу;
  • глобальні тренди та можливості: зазирнемо за лаштунки світових ринків і розкажемо про сучасні тренди, які вже сьогодні змінюють правила гри і як бізнесу адаптуватися та вийти на новий рівень;
  • інновації як двигун росту: як розумне використання енергозбереження та впровадження сучасних технологій можуть не лише заощадити ваші кошти, але й значно збільшити прибуток;
  • міжнародна експансія: системні бар'єри на шляху українського експорту та як їх оминути в 2025 році. Експерти-дипломати та представники бізнесу поділяться своїми секретами успішної реалізації проєктів за кордоном;
  • фінансова підтримка: наш захід – це унікальна можливість отримати доступ до інформації про інструменти фінансування проєктів та грантові програми. Ми надамо вам перелік діючих програм, які можуть стати стартовим капіталом для ваших ідей.

Наші спікери — це не просто теоретики, це практики від представників фінансових організацій, дипломатичних місій, донорів та успішного місцевого бізнесу, які створюють майбутнє вже сьогодні!

Участь у заході безкоштовна за умови реєстрації до 06 жовтня 2025 року

Захід проходитиме офлайн для підприємств Києва та онлайн через Zoom для інших регіонів. Підтвердження реєстрації та лінк на Zoom буде надіслано всім зареєстрованим за кілька днів до проведення навчальної програми.

Актуальну програму семінару можна знайти  на нашій сторінці

Програма станом на 26.09

 

Теги: #інвестпроєкти #фінансування #київська_тпп #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 25.09.2025
МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки у $65 млрд – Підласа

МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки у $65 млрд – Підласа

20:06 24.09.2025
Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

13:06 24.09.2025
Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

20:01 22.09.2025
Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

16:03 22.09.2025
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

14:54 22.09.2025
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

18:28 21.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

18:04 21.09.2025
IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

17:58 21.09.2025
ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

19:13 19.09.2025
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Англійська для співбесід: як пройти технічне або HR-інтерв'ю впевнено

Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

Farmak успішно підтвердив прекваліфікацію ВООЗ для ін’єкційних ліків

Англійська з нуля: від алфавіту до живого спілкування

Офіційне повідомлення про злам акаунту Яни Матвійчук на "Українській правді" та спростування публікації "Атака на Форос 21.09"

Безпека, індивідуальний досвід клієнтів, відповідність регуляторним нормам: СЕО ОТП БАНК розповів про впровадження диджитал-технологій

"Контракт 18–24" трансформується: нові можливості для кандидатів від Сухопутних військ ЗСУ

Бійці батальйону "Свобода" отримали вантажівку від "Української команди" - Палатний

Клубний будинок Illinsky House отримав офіційну адресу

Багатошарові образи – як комбінувати тканини, кольори та стилі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА