Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

07-08 жовтня 2025 року Київська торгово-промислова палата, спільно з Київською міською державною адміністрацією, проводить дводенну освітню програму на тему «Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси».

На Вас чекатимуть експерти, які не просто говорять, а діють:

реальні історії успіху: практичні кейси інвестпроєктів в Україні, які змогли не тільки вижити, а й процвітати навіть в умовах війни та інших загроз. Ви отримаєте готові рішення для свого бізнесу;

в Україні, які змогли не тільки вижити, а й процвітати навіть в умовах війни та інших загроз. Ви отримаєте готові рішення для свого бізнесу; глобальні тренди та можливості: зазирнемо за лаштунки світових ринків і розкажемо про сучасні тренди, які вже сьогодні змінюють правила гри і як бізнесу адаптуватися та вийти на новий рівень;

зазирнемо за лаштунки світових ринків і розкажемо про сучасні тренди, які вже сьогодні змінюють правила гри і як бізнесу адаптуватися та вийти на новий рівень; інновації як двигун росту: як розумне використання енергозбереження та впровадження сучасних технологій можуть не лише заощадити ваші кошти, але й значно збільшити прибуток;

як розумне використання енергозбереження та впровадження сучасних технологій можуть не лише заощадити ваші кошти, але й значно збільшити прибуток; міжнародна експансія: системні бар'єри на шляху українського експорту та як їх оминути в 2025 році. Експерти-дипломати та представники бізнесу поділяться своїми секретами успішної реалізації проєктів за кордоном;

та як їх оминути в 2025 році. Експерти-дипломати та представники бізнесу поділяться своїми секретами успішної реалізації проєктів за кордоном; фінансова підтримка: наш захід – це унікальна можливість отримати доступ до інформації про інструменти фінансування проєктів та грантові програми. Ми надамо вам перелік діючих програм, які можуть стати стартовим капіталом для ваших ідей.

Наші спікери — це не просто теоретики, це практики від представників фінансових організацій, дипломатичних місій, донорів та успішного місцевого бізнесу, які створюють майбутнє вже сьогодні!

Участь у заході безкоштовна за умови реєстрації до 06 жовтня 2025 року

Захід проходитиме офлайн для підприємств Києва та онлайн через Zoom для інших регіонів. Підтвердження реєстрації та лінк на Zoom буде надіслано всім зареєстрованим за кілька днів до проведення навчальної програми.

Актуальну програму семінару можна знайти на нашій сторінці

Програма станом на 26.09