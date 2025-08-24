Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/24

"34 роки тому ми відновили свою Незалежність. За неї боролися десятки поколінь. Тисячу років ми йшли до цієї Незалежності. І того дня, 24 серпня 1991-го, ми отримали шанс. Не всі тоді розуміли, наскільки це важливо. Для когось — вихідний, сцена на Майдані, пісні й вірші. Але саме тоді розпочалася нова історія України", – нагадав пʼятий президент.

"У 2004-му був перший іспит. І ми його склали. У 2014-му другий. І тоді вся країна встала разом, щоб відстояти Гідність і Незалежність. А сьогодні ми проходимо третій. І цього разу ніякого перескладання не буде", – зазначає Порошенко.

"Ми платимо дуже високу ціну. За право говорити своєю мовою. За право жити у власному домі. За право бути собою. Ми вже зробили кроки, які здавалися неможливими. Але найтяжчий шлях ще попереду. І пройти його ми мусимо — за тих, хто не повернувся з бою", – наголошує Петро Порошенко.

"Нам потрібно зберегти все, що робило нас сильнішими: Рішучість Помаранчевої революції. Гідність Майдану. Безстрашність воїнів 2014-го. І Незалежність, яку ми відстояли 24 лютого", – говорить лідер опозиції.

"Наше завтра будується сьогодні. Його основи — сильна Армія. Рідна Мова. Віра в Господа і в себе. Європейський Союз і НАТО. Я мрію, щоб за кілька років ми говорили не про типи ракет і шахедів, що літають над нашим українськими містами. А про цивільні лоукости, які так само як і 2017 року нарешті полетять у Відень на філіжанку кави. Щоб проблеми Європейського Союзу стали й нашими й ми разом вирішували їх. Щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах пролунало: "Мамо, я вдома", – сказав Порошенко.

"З Днем Незалежності! Слава Україні!", – привітав пʼятий президент.