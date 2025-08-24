Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:36 24.08.2025

Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

2 хв читати
Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/24

"34 роки тому ми відновили свою Незалежність. За неї боролися десятки поколінь. Тисячу років ми йшли до цієї Незалежності. І того дня, 24 серпня 1991-го, ми отримали шанс. Не всі тоді розуміли, наскільки це важливо. Для когось — вихідний, сцена на Майдані, пісні й вірші. Але саме тоді розпочалася нова історія України", – нагадав пʼятий президент.

"У 2004-му був перший іспит. І ми його склали. У 2014-му другий. І тоді вся країна встала разом, щоб відстояти Гідність і Незалежність. А сьогодні ми проходимо третій. І цього разу ніякого перескладання не буде", – зазначає Порошенко. 

"Ми платимо дуже високу ціну. За право говорити своєю мовою. За право жити у власному домі. За право бути собою. Ми вже зробили кроки, які здавалися неможливими. Але найтяжчий шлях ще попереду. І пройти його ми мусимо — за тих, хто не повернувся з бою", – наголошує Петро Порошенко.

"Нам потрібно зберегти все, що робило нас сильнішими: Рішучість Помаранчевої революції. Гідність Майдану. Безстрашність воїнів 2014-го. І Незалежність, яку ми відстояли 24 лютого", – говорить лідер опозиції.

"Наше завтра будується сьогодні. Його основи — сильна Армія. Рідна Мова. Віра в Господа і в себе. Європейський Союз і НАТО. Я мрію, щоб за кілька років ми говорили не про типи ракет і шахедів, що літають над нашим українськими містами. А про цивільні лоукости, які так само як і 2017 року нарешті полетять у Відень на філіжанку кави. Щоб проблеми Європейського Союзу стали й нашими й ми разом вирішували їх. Щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах пролунало: "Мамо, я вдома", – сказав Порошенко.

"З Днем Незалежності! Слава Україні!", – привітав пʼятий президент.

Теги: #привітання #євросолідарність #порошенко #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 24.08.2025
Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

12:02 24.08.2025
Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

11:39 24.08.2025
Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

11:37 24.08.2025
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

11:29 24.08.2025
Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

10:58 24.08.2025
Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

10:42 24.08.2025
Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

09:49 24.08.2025
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

09:20 24.08.2025
Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

09:19 24.08.2025
Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

Sense Bank та Mastercard запускають новий продукт – банківську картку TRY для дітей та підлітків

Незалежність без суверенітету

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Комбат "Свободи" розкритикував владу за вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва: столиця дає найбільше дронів

Реальність крізь мистецтво: виставка Фанні Лешевальє за підтримки БФ Solidarity до Дня Харкова

Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

Світ має бачити боротьбу України очима її захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА