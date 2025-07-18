Електрокар з пробігом у кредит без переплат: вигідні умови фінансування від ОТП БАНК

АТ «ОТП БАНК» пропонує вигідні умови фінансування для тих, хто хоче якнайшвидше пересісти за кермо сучасного та надійного електромобіля з пробігом, не переплачуючи за кредит. Знижена процентна ставка є вагомим аргументом на користь придбання екологічного авто за підтримки Банку, розповів начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

«Електрокар з пробігом у кредит — це не лише про можливість стати власником машини вже сьогодні та про комфорт, а й про вигідну інвестицію в майбутнє. Ми в ОТП БАНК створили умови, які справді допомагають клієнтам зробити цей вибір простішим: знижена процентна ставка, мінімальний початковий внесок, відсутність вимог щодо КАСКО та віку авто. Це означає, що купити електромобіль можна швидко та без прихованих переплат. Ми з радістю підтримуємо клієнтів, які обирають екологічні рішення», — зазначив В.Скоробогатий.

Умови кредитування електромобілів з пробігом в ОТП БАНК:

процентна ставка — 25,99% річних;

початковий внесок — від 10%;

одноразова комісія — 2,99%;

сума кредиту — від 10 000 грн до 1 000 000 грн;

термін кредиту — від 1 до 7 років;

реальна річна ставка — від 30,78% до 37,22%.

Придбання електрокара — це не лише турбота про довкілля та сталий розвиток, а й низка переваг для власника. Такі авто поєднують сучасні технологічні рішення, що роблять керування комфортним, зручним і значно тихішим порівняно з традиційними автівками. А ще — це економія на пальному та технічному обслуговуванні машини.

Як швидко дізнатися свою суму кредиту?

Розрахувати попередню суму фінансування можна всього за одну хвилину за допомогою зручного бота або калькулятора на сайті ОТП БАНК. Фахівці Банку нададуть детальну консультацію по кредиту та допоможуть підібрати оптимальний термін і розмір щомісячних платежів.

Остаточне рішення Банку щодо можливості фінансування та перерахунок коштів на автомобіль клієнт отримує упродовж одного дня.

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує від 10 000 до 1 000 000 грн кредиту на будь-який автомобіль з пробігом. Стати власником нової машини з автосалону за підтримки Банку також можливо. Мотосезон у розпалі, тому фінансова установа підготувала вигідні умови й для тих клієнтів, які цікавляться покупкою у кредит мотоцикла.