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14:23 11.07.2025

Sense Bank вдосконалив сервіс «Легка розстрочка»: мінімальні витрати, максимум зручності

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Sense Bank вдосконалив сервіс «Легка розстрочка»: мінімальні витрати, максимум зручності

Sense Bank повідомляє про оновлення функціоналу сервісу «Легка розстрочка», що дозволяє клієнтам поступово оплачувати покупки за кредитні кошти на максимально вигідних умовах. Завдяки низці цифрових змін, сервіс став ще доступнішим, простішим в оформленні та зручнішим у використанні.

«Легка розстрочка» - це фінансовий сервіс для власників кредитних карток Sense Bank, що дозволяє здійснювати покупки у партнерських торгових мережах із подальшою оплатою вартості товару рівними частинами. Вартість послуги становить лише 0,01% річних, що фактично прирівнює її до безвідсоткового кредитування. Сума покупки може становити від 500 до 200 000 грн, а термін розстрочки - до 24 місяців залежно від умов продавця. Наприклад: у разі оформлення розстрочки за Програмою «Легка розстрочка» строком на 6 місяців з сумою 6 000 грн платіж складає 1 000,03 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки — 0,00% на термін 6 місяців.

Одна з ключових переваг сервісу - відсутність першого обов’язкового платежу в день оформлення. На відміну від більшості аналогічних пропозицій на ринку, клієнти Sense Bank сплачують перший платіж лише через місяць після здійснення покупки, що забезпечує їм додаткову фінансову гнучкість.

Оформлення «Легкої розстрочки» стало повністю цифровим. Тепер клієнтам достатньо вказати номер свого мобільного телефону - процедура більше не вимагає введення додаткових даних. Підтвердження покупки відбувається через push-повідомлення у мобільному додатку банку. Крім того, сервіс став доступним для власників картки Cameleon, що раніше було неможливо.

На сьогодні послуга діє у 160 партнерських мережах із загальною кількістю понад 5000 фізичних точок продажу по всій Україні. Оформити розстрочку можна на широкий спектр товарів - від електроніки та побутової техніки до меблів, будматеріалів та агротехніки.

У банку зазначають, що вдосконалення «Легкої розстрочки» - це частина більшої стратегії з розвитку цифрової екосистеми та клієнтськоорієнтованих фінансових рішень.

«Ми не просто впроваджуємо окремі digital-інструменти, ми системно будуємо повноцінну цифрову екосистему, в якій кожна функція - це зручність і додаткові можливості для клієнта. “Легка розстрочка” - саме той сервіс, що робить фінансові рішення простими і прозорими, а головне дає клієнту більше свободи в повсякденному виборі», - зазначив Антон Коляна, керівник напряму розвитку партнерських програм Sense Bank.

Детальніше за посиланням: https://sensebank.ua/legka-rozstrochka

 

Теги: #легка_розстрочка #sense_bank

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