Відбудований АЗК UKRNAFTA на Кільцевій, 8 у Чернігові знову відкритий для клієнтів

11 липня у Чернігові поновлює роботу автозаправний комплекс UKRNAFTA на вул. Кільцева, 8 — повністю відбудований та оновлений після руйнувань, яких зазнав під час бойових дій у 2022 році.



Популярний серед мешканців міста та передмістя АЗК отримав нове життя: сучасний дизайн, стильний мінімаркет, безкоштовний Wi-Fi, станція підкачки шин, а також продаж AdBlue.

На початку повномасштабного вторгнення, у лютому–березні 2022 року, українські військові зупинили наступ ворога на підступах до Чернігова. Водночас АЗК, що опинився на лінії вогню, був зруйнований. Його відбудова — це не лише технічне оновлення, а й символ поступового відновлення міста.

З нагоди відкриття, з 11 по 13 липня на відвідувачів АЗК UKRNAFTA чекатимуть приємні бонуси:

50% знижка на гарячий напій або хот-дог — для всіх, хто заправиться або зробить покупку в магазині;

Безкоштовні* пончики для дітей;

Повітряні кульки — для створення святкового настрою;

Подарунковий сертифікат на 50% знижку на каву або хот-дог, який можна використати з 14 липня до 10 серпня.

АЗК UKRNAFTA на Кільцевій, 8 — це не лише зручна зупинка для водіїв, а й ще один крок у відновленні інфраструктури Чернігова.

*Під «безкоштовно» мається на увазі символічна вартість 0,10 грн відповідно до чинного законодавства України.

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