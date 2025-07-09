Інтерфакс-Україна
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12:08 09.07.2025

Мільйон на кону: ОТП БАНК оголосив про старт акції «Лям на тачку»

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АТ «ОТП БАНК» оголошує про продовження улюбленої акції клієнтів «Лям на тачку», головний приз якої — 1 000 000 гривень на придбання автомобіля. Цього разу її супроводжує новий бренд-персонаж Банку — Лямчик, який дарує удачу та підказує можливості збільшити шанси на перемогу.

«Ми подбали про те, аби Ви могли ще раз перевірити своє везіння. Продовжуємо традицію проведення спеціальних пропозицій, акцій та інших приємних несподіванок для своїх клієнтів. А щоб додати акції «Лям на тачку» яскравих емоцій, гарного настрою й позитиву, ми ввели нового персонажа. Відтепер Лямчик — наш талісман. Уважно стежте за його порадами, адже це допоможе примножити Ваші шанси на виграш і фінансово зростати», — сказала начальниця відділу маркетингу ОТП БАНК Наталія Слічук.

Як долучитися до акції?

У відділенні ОТП БАНК, на сайті фінансової установи або в мобільному застосунку OTP Bank UA потрібно здійснити один із кроків:

  • відкрити строковий депозит з виплатою процентів в кінці строку, з щомісячною виплатою відсотків або з капіталізацією процентів у національній валюті України строком від 90 днів до 180 днів на суму від 30 000 грн;
  • взяти кредит готівкою в національній валюті України на суму від 30 000 грн;
  • оформити підкріплення в розстрочку на суму від 5 000 грн.

Лямчик щиро підтримує кожного клієнта, тому дає свої підказки: кожна наступна дія, що відповідає умовам акції, автоматично збільшує шанси на виграш. Таких кроків може бути необмежена кількість.

А ще наш герой звертає увагу на те, що в застосунку OTP Bank UA доступна додаткова можливість збільшити свої шанси — шукайте банер «Помножити шанси» та активуйте удачу.

Акція триває з 7 липня до 31 серпня 2025 року. Щасливчик зможе обрати: отримати 1 000 000 грн на рахунок в ОТП БАНК або використати кошти на придбання авто своєї мрії.

Нагадаємо, під час попереднього етапу акції «Лям на тачку» переможницею стала клієнтка Банку з м. Вінниця, яка оформила кредит авто з пробігом.

Деталі та умови акції за посиланням.

 

Теги: #лям_на_тачку #отп_банк

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