Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:41 07.07.2025

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

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Realty Summit 2025 — одна з ключових платформ обговорення стану та перспектив розвитку українського ринку нерухомості — цього року зібрала провідних гравців галузі в Одесі. CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова, на запрошення DIM.RIA, долучилася до дискусійної панелі, присвяченої актуальним викликам ринку та ефективним форматам співпраці між девелоперами та рієлторами.

Під час бліцопитування спікери поділилися думками про поточний стан ринку первинної нерухомості, попит на новобудови у 2024–2025 роках, ключові тренди та виклики для девелоперів. Також учасники обговорили фінансові інструменти для покупців — зокрема, реалізацію програми «єОселя», умови іпотечного кредитування та акредитацію забудовників у банках.

Окремий блок дискусії був присвячений співпраці девелоперів із рієлторами — важливому компоненту сучасних продажів. Ірина Міхальова поділилася досвідом Alliance Novobud у побудові партнерських відносин з агентствами та окремими фахівцями ринку, розповіла про моделі співпраці, які вже довели свою ефективність, та окреслила переваги для обох сторін.

«Ринок нерухомості сьогодні потребує гнучких рішень та відкритого діалогу. Такі події, як Realty Summit, об’єднують експертів, які готові ділитися практичними кейсами та шукати відповіді на виклики, з якими ми працюємо щодня», — зазначила Ірина Міхальова.

Теги: #alliance_novobud #dimria #ірина_міхальова #realty_summit_2025

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