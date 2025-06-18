Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:14 18.06.2025

Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

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Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

Маркетинг-директорка Alliance Novobud Ірина Міхальова увійшла до рейтингу найкращих топменеджерів України 2025 року за версією авторитетного ділового видання Фокус.

Журнал відзначив професіоналів, які демонструють стратегію лідерства, адаптивність до викликів та сталий результат у складні часи. Ірина Міхальова була відзначена як лідерка, яка формує імідж девелопера прогресивної формації, впроваджуючи інноваційні підходи до комунікацій, брендингу та маркетингу житлової нерухомості.

Компанія Alliance Novobud успішно реалізовує масштабні житлові проєкти, зокрема в Броварах і Києві, та закріплює позиції одного з найвпізнаваніших девелоперів країни.

Alliance Novobud вітає пані Ірину з почесним визнанням й пишається, що в команді компанії працюють фахівці, які формують майбутнє українського девелопменту.

Теги: #alliance_novobud #фокус #ірина_міхальова

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