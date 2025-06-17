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20:03 17.06.2025

Алжир пропонує українським студентам безкоштовне навчання в кращих вузах країни англійською та французькою мовами

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Алжир пропонує українським студентам безкоштовне навчання в кращих вузах країни англійською та французькою мовами

Алжир офіційно розпочав національну ініціативу із залучення іноземних студентів, відкривши країну для тих, хто бажає здобути вищу освіту в північноафриканській державі. У квітні 2025 року уряд Алжиру запустив цифрову платформу STUDY IN ALGERIAstudyinalgeria.dz, яка є частиною амбітної стратегії модернізації та інтернаціоналізації вищої освіти.

Університетська система та інфраструктура

Станом на 2025 рік в Алжирі діє понад 130 державних і приватних вищих навчальних закладів, рівномірно розподілених по всій країні. Вони пропонують:

  • сучасну інфраструктуру,
  • міжнародні академічні партнерства,
  • всесвітнє визнання алжирських дипломів.

Навчання можливе арабською, французькою або англійською мовами — залежно від спеціальності та обраного навчального закладу.

Ступенева система освіти в Алжирі (LMD)

Алжирська система вищої освіти заснована на європейській LMD-моделі, яка передбачає:

  • Бакалаврат (3 роки) — фундаментальна освіта за спеціальністю;
  • Магістратура (2 роки) — поглиблена підготовка та написання дипломної роботи;
  • Докторантура (3 роки) — наукове дослідження з публічним захистом дисертації.

Соціальний захист та побут

Іноземним студентам надається:

  • Безкоштовне медичне страхування в межах університетських клінік та гуртожитків;
  • Проживання, що надається через Національне управління з університетських справ;
  • Медичне обслуговування, що включає лікаря, стоматолога та медсестер, доступне протягом усього періоду навчання.

Спрощене отримання візи

Алжир гарантує гнучкі візові процедури для іноземних студентів, що дозволяє максимально швидко пройти процес вступу.

Платформа studyinalgeria.dz дозволяє:

  • Ознайомитися з навчальними закладами,
  • Подати заявку на вступ,
  • Отримати необхідну консультацію онлайн.

Довідка: держава Алжир

  • Столиця: Алжир
  • Населення: ~45 мільйонів
  • Розташування: Північна Африка, на узбережжі Середземного моря
  • Офіційна мова: арабська; широко використовується французька
  • Форма правління: президентська республіка
  • Сфера освіти: Алжир інвестує значні ресурси в реформування та розвиток освітньої системи з акцентом на інтернаціоналізацію.

Алжир чітко заявив про себе як про нову освітню локацію на глобальній карті. Програма STUDY IN ALGERIA — це спроба об'єднати доступну якісну освіту, культурне розмаїття та стратегічне географічне положення для майбутнього покоління фахівців з різних країн світу.

Теги: #алжир #університет

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